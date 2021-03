El PP coloca una pancarta en el nuevo auditorio para exigir su apertura

El grupo municipal del Partido Popular ha protagonizado este martes un "nuevo acto simbólico" para exigir la apertura del nuevo auditorio de Lugo, una infraestructura cuya obra civil está terminada desde hace más de cuatro años y en cuya construcción la Xunta ha invertido más de veinte millones de euros.

Ocho ediles del grupo municipal con su portavoz, Ramón Carballo, a la cabeza, se desplazaron esta mañana hasta la Ronda de Magoi, donde fue construido el nuevo auditorio de la ciudad, para colocar una pancarta reivindicativa en el cierre perimetral de esta infraestructura.

En la pancarta puede verse una fotografía del apretón de manos entre la alcaldesa, Lara Méndez (PsdeG), y el teniente de alcalde, Rubén Arroxo (BNG), después de sellar el acuerdo para gobernar en coalición, acompañado de la pregunta "Auditorio para cando?" y del hashtag #AbrideoAuditorioXa.

En declaraciones a los medios de comunicación, Carballo criticó "las disculpas con las que el bigobierno justifica" que el auditorio siga cerrado, porque "no es creíble que digan que recibieron un edificio que no está en condiciones", ni tampoco aceptable "la última ocurrencia en la que se escudan", al afirmar que "tiene el mismo aforo" que el viejo auditorio Gustavo Freire" y que "no compensa abrirlo mientras los aforos estén limitados".

El portavoz del PP recordó que han "pasado 271 días desde que recibieron las llaves del edificio de manos de la Xunta", por lo que "es propiedad" del Ayuntamiento de Lugo desde "hace 9 meses".

"Es un desastre absoluto la situación en la que se encuentra este edificio, en otro momento tan demandado por los partidos políticos" y por el cual "los lucenses llevan más de 15 años esperando".

Son instalaciones, precisó, que se están deteriorando "con el paso del tiempo, por falta de uso y de mantenimiento", dado que la obra civil está terminada "desde hace cuatro años".