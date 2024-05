El PP censura que Sánchez "deje a Lugo sin alta velocidad" y "obligue a Tomé a contar una mentira que no cree nadie"

El diputado por Lugo en el Congreso Jaime de Olano ha censurado este jueves que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez "deje a Lugo sin alta velocidad" y "obligue" al presidente de la Diputación, José Tomé, a "hacer el ridículo con una mentira que no cree nadie", en relación a los tiempos de viaje entre Lugo y Ourense una vez que terminen las obras de modernización de la línea ferroviaria.

En concreto, en la misma jornada que el PP de Lugo compareció ante los medios para realizar varias denuncias sobre el atraso ferroviario en Lugo y otras infraestructuras, Tomé contestó con una reivindicación de la inversión para modernizar la línea Lugo-Ourense y afirmando que bastaba realizar "una simple regla de tres" para constatar que se podría hacer el recorrido en menos de 45 minutos. Al día siguiente, con el foco en Olano, reiteró su consejo de hacer "una regla de tres".



Este jueves, Olano ha exigido a Tomé "respeto a los lucenses" y le ha instado a "dejar de mentir para intentar tapar" que Sánchez "discrimina a la provincia". "Atendiendo a los informes técnicos, es un disparate de proporciones monumentales afirmar que el tiempo de viaje será de 45 minutos. En el mejor de los tiempos, el tiempo no bajará de la hora y cuarto", ha aseverado.

"Sí se podría reducir con las variantes"

Según el popular, que alude al informe del Clúster de la Función Logística de Galicia, las obras en la línea no redundarán "significativamente" en los tiempos de viaje porque "la actual velocidad máxima de 160 km/h no se verá modificada y la previsión es que la velocidad media no será superior a 75 km/h".

"El tiempo del viaje sí se podría reducir significativamente con la construcción de las variantes que estaban planificadas por el Ministerio y Adif durante el Gobierno del PP", ha contrapuesto.