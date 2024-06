El PP celebra su oposición: 597 iniciativas en un año

El PPdeG hizo este lunes balance de su año como la oposición en el Concello de Lugo, tiempo en el que, según aseguran los populares, han presentado 597 iniciativas. De ellas, 160 fueron proposiciones, ruegos y preguntas en el pleno.

"Entre os temas que abordamos", indicó el PPdeG en un comunicado, "figuran os relativos a desmontar a xestión medioambiental hipócrita do goberno local (protectora de animais); iniciativas que redundan no benestar como propostas para mellorar a mobilidade no centro; a deriva económica e financeira e o traballo coordinado para impulsar proxectos importantes como a praia fluvial ou o centro de saúde do Sagrado Corazón".

Por el contrario, destacan que el equipo de gobierno tuvo que presentar "cinco dimisións" para poder cambiar de alcaldesa.