El PP se cansa de los desaires del gobierno y pide respeto

Empieza un año nuevo y, cuando van seis meses de la nueva corporación municipal y la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, anuncia su intención de dar el salto a la política gallega, el PP ha dicho basta. Cree que el gobierno que dirige todavía la socialista Lara Méndez y del que forma parte también el BNG no le da el trato que le corresponde como grupo municipal que tiene doce concejales —solo uno menos que los dos que forman el ejecutivo— y que por tanto representa a muchos lucenses. Le racanea y le dificulta el acceso a expedientes municipales, le priva de uso de locales en el Concello, no le ha dado más representación en los órganos colegiados pese a que ha subido dos concejales, no le invita a algunas recepciones institucionales en el Concello y el PP no tiene presencia en la información de la actividad municipal que se ofrece en la página web del Concello, enumeró el viceportavoz popular, Enrique Rozas, entre otras quejas.

"Exigimos un mínimo de respeto institucional. Formamos parte del Ayuntamiento, les guste o no, con independencia de que sean ellos quienes gobiernan, y creemos que la actuación que tienen con nosotros no es la más adecuada, ni la más correcta ni la más respetuosa", resumió. Y responsabiliza de esa situación a Méndez. "Como decía Truman, la responsabilidad siempre acaba en la mesa del presidente", recalcó.

Los populares creen que el gobierno no solo no es respetuoso con la oposición sino que incluso incumple la ley. Debe responder a las solicitudes de información en el plazo de cinco días y a menudo no lo hace y no permite obtener copia, denuncian, al igual que el doble criterio en el uso de instalaciones municipales. En el PP son doce concejales y tres trabajadores que disponen de tres pequeños locales y no se les deja uno que se utiliza de almacén. "Dudamos que se cumpla la normativa de riesgos laborales", apunta Rozas. El PP tampoco puede utilizar la sala principal del llamado centro de nuevas tecnologías, la parte posterior de la casa consistorial, para comparecencias ante los medios de comunicación, un uso que sí le da el gobierno, señalan los populares. "Solo se nos facilita una sala más pequeña y abierta al público, que no reúne las condiciones", explicó Rozas.

Para el PP tampoco está justificado que el partido tenga la misma participación en los órganos colegiados, como consejos escolares, que en el mandato pasado, cuando tenía dos concejales menos. Y contrapone la actitud de la actual regidora con la oposición con la que tenía el exalcalde José López Orozco, que era "mucho más galante" e invitaba a los concejales de todos los grupos políticos a recepciones institucionales en el Concello. El PP echó en falta el convite en recientes visitas del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; del alcalde de Vigo, Abel Caballero y del periodista Manuel Campo Vidal. "A Jorge Prado [campeón mundial de motocross] lo saludamos en los soportales del Concello", ejemplificó Rozas. Y a menudo se dan otras situaciones que perjudican al PP, asegura su viceportavoz. Hay entidades o personas que envían invitaciones para sus actos al Concello en la creencia de que el gobierno las traslada a la oposición y eso no sucede, asegura Rozas, por lo que los populares se ven obligados a dar explicaciones de sus ausencias.

Muestra de la diferencia de proceder del PP es que, cuando este quiere visitar centros o departamentos municipales, lo solicita al gobierno. En este momento espera respuesta para visitar la Policía Local, Protección Civil y Bomberos.

Pero más grave aún, opina el PP, es el "uso abusivo" de la palabra que hace la alcaldesa en los plenos, que suele intervenir al final de la mayoría de los asuntos que se debaten, una vez que lo han hecho ya otros miembros del gobierno. El viceportavoz del PP recuerda que el reglamento municipal no recoge que pueda hacerlo. Tampoco lo prohíbe, reconoce, pero una cosa es dirigir la sesión o hacer alguna puntualización y otra intervenir "de forma constante y sin límite de tiempo". "Desvirtúa las propuestas que presentamos y corrige a sus concejales", afirmaba Rozas poco antes de que trascendiese la intención de Méndez de dejar el Concello.

Para el PP es igualmente censurable que en la información de la actividad municipal que se ofrece en la página web del Concello de Lugo —que es un canal institucional, no de partido, recalca Rozas— no hay presencia de los concejales de la oposición. Y como ejemplo cita el acto del patrón de Ferrol, celebrado en esta ciudad este domingo. La participación de los concejales del PP sí fue recogida en la información emitida por el gobierno de la ciudad departamental. "En ese acto, la alcaldesa pedía evitar la crispación y la confrontación. Pues apelamos a esas declaraciones", afirmó Rozas para solicitar un cambio de talante del gobierno local.

Registro de datos en el Concello: "¿Qué uso se hace de ese listado?"

El gobierno implantó durante la pandemia un servicio de seguridad y registro de datos (nombre, teléfono, DNI y destinatario de la visita) de las personas que acuden a la casa consistorial, un registro que no existe en las dependencias municipales de la Ronda da Muralla. "¿Qué uso se le da a ese listado? Nosotros siempre defendimos que debía haber seguridad, pero por qué en el consistorio sí y en el viejo Seminario no?", pregunta Rozas.

El PP asegura que hay personas que evitan reunirse con sus miembros en el Concello por ese registro. "Coarta a la gente", asegura.