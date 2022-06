PP, sin candidato pero a por todas

Los lucenses desconocen, a menos de un año de las elecciones, a qué candidato del PP podrán votar para la alcaldía. Es una anomalía tratándose del partido con más militantes y más respaldo electoral, pero siempre hay quien es capaz de hacer del defecto virtud y en esas están algunos miembros del PP en este momento, haciendo ver que la situación tiene una parte positiva: poner nerviosos a los adversarios. Y un poco lo están consiguiendo, como resulta lógico. Conocer al rival es fundamental para diseñar la estrategia para enfrentarse a él.

En la reciente fiesta de los Milagrosistas, y entre broma y broma, al líder provincial del PSOE, José Tomé, se le vio muy interesado en persuadir a su homóloga en el PP, Elena Candia, del poco beneficio político y personal que supondría para ella ser candidata en la capital. Y en el Concello no hay nada más revelador que la insistencia de los socialistas en hacer ver que el rival les resulta indiferente.

Sin embargo, la tardanza del PP en revelar al candidato tiene su riesgo y no obedece a estrategia sino a que en el partido las cosas siguen sin estar claras. No lo están en Lugo ni en otras ciudades gallegas y abrir la espita en una implica que acto seguido los focos se pongan en las demás. Por eso, hasta que el panorama esté definido en todas ellas, es probable que no se anuncien los nombres en ninguna. Y eso podría ser incluso después del verano.

Los populares presumen de previsibles y si así fuese el alcaldable sería el actual viceportavoz municipal, Antonio Ameijide, a la vista de que, con su actitud, Ramón Carballo lleva tiempo diciendo a gritos que a él no le apetece, aunque aún no lo haya hecho de forma clara en el partido.

ELENA CANDIA. La posibilidad de que Candia vaya a la lista de Lugo con vistas a presidir la Diputación o incluso encabezando la candidatura es una opción de la que lleva hablándose semanas y que ni ella ni el nuevo líder del PPdeG, Alfonso Rueda, descartan cuando se les pregunta. Su nombre saltó a las quinielas tras trascender la existencia de encuestas de partido en las que no solo se pregunta por ella sino que arrojan resultados que podrían favorecer ese escenario.

Pero más allá de nombres, resulta evidente que el PP está dándolo todo para intentar recuperar la alcaldía de la capital tras más de dos décadas en manos del PSOE. O, cuando menos, para obtener un resultado lo suficiente bueno como para ayudar a que los populares gobiernen la Diputación.

"HAY PARTIDO". El PP está convencido de que en Lugo "hay partido", a pesar de que, a priori, PSOE y BNG llegarán en mejores condiciones que en 2019, por muchas disensiones que haya en la coalición, que la oposición azuza, y por muy controvertidos que sean algunos proyectos. Si se atiende a las encuestas, los populares crecen, aunque aún estarían a dos ediles de la mayoría absoluta, la única que les sirve, salvo que Cs o Vox obtengan acta y sumen. El partido confía en el desgaste de las siglas socialistas a nivel nacional —la fortaleza que tenían en 2019 tuvo mucho que ver en el resultado de Lara Méndez— y en el crecimiento del PP, que si hoy tiene mayoría absoluta en Andalucía podría marcar un cambio de ciclo.

Al margen del contexto nacional, el PP viene pisando el acelerador desde hace meses, una vez que las condiciones sanitarias lo permitieron y después de que Candia metiera presión. Lo hace de puertas afuera, con una oposición en el Concello más intensa y combativa y con reuniones semanales con colectivos y vecinos, estas bastante concurridas, y mucho contenido en las redes sociales, con una apuesta por vídeos llamativos.

El partido trabaja también de forma intensa de puertas para dentro, integrando a descontentos, como en su día fueron los de Foro Lugo y, según algunas fuentes, incluso a miembros de la lista de Cs. El PP incluso podría tener a alguna persona del mundo de la empresa dispuesta a formar parte de la candidatura municipal. Candia se la juega mucho, consciente de que, como mínimo, se examina como líder provincial, una tarea nada fácil pero en la que se le ve a gusto. Va a por todas.