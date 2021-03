O PP bríndase aos lucenses para reclamar os cobros de máis nos recibos de auga

Dende o Grupo Popular invitan aos veciños e veciñas de Lugo, que recibiron unha factura excesivamente elevada de auga na última lectura, a que presenten reclamacións para que se lles devolva o que se lles facturou dende a administración local de forma errónea.

As persoas interesadas só teñen que acudir ás oficinas do PP na Casa do Concello onde se lles facilitará un modelo para presentar no rexistro municipal a súa reclamación e, deste xeito, recuperar o diñeiro que o Concello lles cobrou de máis. O horario de atención é de 10.00 a 14.00 horas. Tamén poden facer calquera consulta enviando a petición á dirección de correo [email protected]

Nas últimas semanas os populares xa atenderon máis dun cento de consultas de veciños que se queixaban de subas brutais na factura de auga como a dunha veciña que pasou de pagar 44€ a 659€ nun trimestre.

Entre os afectados déronse casos de veciños que tiveron que devolver o recibo para poder chegar a fin de mes xa que debido a súa situación económica non puideron facer fronte ao pago dunha cantidade que triplicaba o importe habitual que estaban pagando.

Os populares explican que "a única causa deste desbaraxuste e destes importes desproporcionados obedece á falta de lectura dos contadores" como consecuencia do desmantelamento que forzou o PSOE do servizo de augas municipais.

O voceiro popular urxe ao bigoberno a adoptar as medidas que sexan necesarias para corrixir esta situación para "evitar serias e repentinas dificultades a moitas familias lucenses que o están pasando mal". Por este motivo no pleno do próximo xoves presentan unha iniciativa para que "se modifique o modo de cálculo repartindo lecturas entre trimestres así como incrementar o número de lectores de contadores e, incluso, valorar a posibilidade de instalar contadores intelixentes para facilitar a lectura remota dos contadores".

O voceiro popular Ramón Carballo sinala que é fundamental realizar unha correcta revisión de todas as reclamacións presentadas, recalculando os tramos dos trimestres non lidos para que se poida devolver a todos os afectados as cantidades cobradas indebidamente.