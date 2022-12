El PP atribuye el apoyo del bipartito en el pleno a las encuestas desfavorables

Ramón Carballo no ocultaba su "sorpresa" por el apoyo que le brindó en el último pleno del año el gobierno local a las propuestas populares para que estas saliesen adelante, como reforzar la presencia policial en las calles, solicitar al Ministerio de Fomento que desdoble e ilumine la Ronda Norte o suprimir tapones urbanísticos. El portavoz municipal del PP atribuía ese "cambio de actitude" del bipartito al "castigo" que, a su juicio, está sufriendo en las encuestas electorales por defender sus intereses "partidistas".

"A señora Méndez está entrenando para facer oposición á candidata do PP e realiza unha defensa acérrima do seu padriño político, o señor Besteiro, que é un exemplo do urbanismo á carta na cidade", reiteraba Ramón Carballo.

El concejal popular volvía a sacar a la palestra el edificio de O Garañón, cuya demolición, adjudicada en más de medio millón de euros, será, a su juicio, "a primeira factura que teñan que pagar os lucenses" de esta urbanización, porque considera que "detrás virán moita máis de indemnizacións".

El portavoz municipal del PP comparecía este viernes, junto a sus compañeros de grupo municipal, para hacer balance de su labor en el año que finaliza.

Ramón Carballo dijo que el PP ha realizado en 2022 en el Concello de Lugo "un traballo propositivo", con 252 iniciativas presentadas para "mellorar a vida dos lucenses", y otro de "control e fiscalización da acción de goberno".

El edil se lamentó de que el gobierno local rechazase el 63% de las iniciativas populares. Explicó que el bipartito apoyó 13 de sus 37 proposiciones y que solo dos se han ejecutado por ahora, la implantación de un ciclo de asistencia turística y la constitución de la comisión consultiva de mercados.

"Estamos marcando as accións de goberno e se está visualizando que o bipartito é un modelo esgotado", precisó.

Carballo calificó como "moi blandos" y "dóciles" a los concejales socialistas a la hora de demandar al Gobierno central que ejecute infraestructuras en la ciudad y atribuyó a la "falta de xestión" del bipartito que estén "paralizados" proyectos como el nuevo centro de salud del Sagrado Corazón, la apertura del auditorio de Magoi o la futura comisaría de la Policía Nacional.

Reiteró que el grupo municipal del PP "levará ata as últimas consecuencias" el expediente sobre las responsabilidades políticas en el fallido proyecto de la fábrica de la luz para que "os lucenses non paguen esa defeita", que le supuso a las arcas municipales el abono de una indemnización de unos 2,4 millones de euros.

El portavoz popular, que acusó al gobierno local de "non ter un modelo de cidade", considera "lamentable e esperpéntico" que la Banda Municipal de Música de Lugo lleve "seis anos" sin actuar en la ciudad y calificó como "sangrante" que el Concello siga sin adherirse al protocolo Viogén contra la violencia de género.

"Todos os concellos lucenses con Policía Local están adheridos. O único que non o está é o de Lugo. A primeira disculpa foi a falta de policías e agora que a alcaldesa presune de número de axentes son incapaces de firmar ese protocolo", adujo.

También demandó que el Concello se encargue del mantenimiento del puente blanco por el "perigo" que puede entrara para la seguridad.