El PP anunció que no asistirá este lunes a la comisión municipal de fiestas del San Froilán, en la que está previsto que se decida que no se instalen barracas, para "no ser cómplice del blanqueo de decisiones impuestas por el BNG".

Los populares aseguran que es "ficticia" la participación que se ofrece en esta comisión de fiestas es "ficticia", que, a su juicio, se ha convertido en un órgano "sin espíritu de consenso".

El grupo municipal del PP también ha cargado las tintas contra la alcaldesa Lara Méndez porque consideran que incurre en "incoherencia" al apoyar la celebración el pasado fin de semana del Caudal Fest, que tenía una aforo máximo diario de 2.500 personas, mientras que "su socio de gobierno pone como disculpa las aglomeraciones para prohibir la barracas"