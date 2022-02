El PP apoya con 2.875 firmas su exigencia de que abra el auditorio de Lugo

El PP solicitó este lunes una reunión con la alcaldesa, Lara Méndez, y el teniente de alcalde Rubén Arroxo "para poñer a disposición" las 2.875 firmas que el partido ha recogido en una "campaña express, desenvolta durante a última semana" para reclamar la apertura del nuevo auditorio.

El portavoz del PP en el Concello, Ramón Carballo, explicó que están "satisfeitos pola resposta dos lucenses que apoiaron sen fisuras esta reclamación. Estas 2.875 sinaturas son unha proba real de que os cidadáns están fartos das excusas da alcaldesa, que é a propietaria xunto co seu vicealcalde, o nacionalista Rubén Arroxo, do novo auditorio de Magoi. Carballo recordó que esta dotación está en manos municipales desde hace más de un año.

En este sentido, anunció que el PP pedirá que se sumen a su iniciativa "as entidades veciñais, sociais e empresariais de Lugo porque se somos capaces de ofertar unha programación de nivel suporá un revulsivo para a economía local e provincial".

Por su parte, la concejala de gobernanza y responsable del área de patrimonio, Paula Alvarellos, rechazó "categoricamente" las acusaciones del PP de que el auditorio siga cerrado por discrepancias entre PSOE y BNG. "É unha mentira absoluta coa que só tratan de enmascarar que, no estado no que foi entregado o auditorio, sería unha irresponsabilidade abrilo, o mesmo que resulta unha auténtica falsidade, da que poden dar conta as hemerotecas, que os técnicos municipais non detectaran grandes deficiencias no momento de recibilo".

Según Paula Alvarellos, subsanar las deficiencias encontradas en la infraestructura tras ser entregada por la Xunta costará a las arcas municipales más de medio millón de euros.