El PP alerta del agua que pierde Lugo por fugas y consumos ocultos

Un elevado porcentaje del agua que se consume en la ciudad de Lugo no se factura. El PP lo sitúa en el 45%, a la vista de los datos que pidió al gobierno local para tratar de avalar con datos la "ineficaz" gestión que considera que se hace de este recurso, afirmó la portavoz popular, Elena Candia.

La concejalía de Transición Ecolóxica informó de que en el año 2023 se potabilizaron 9.845.258 metros cúbicos de agua y, en base a lo que el Concello facturó en el primer trimestre de 2004 (1.339.06 metros cúbicos), el PP estima que el volumen anual de agua facturada sería de 5.359.544 metros cúbicos. Es decir, solo estaría pasando por los contadores el 55% del agua que se capta del río y se trata en la potabilizadora.

Sin embargo, el dato fue matizado por el gobierno local una vez el PP lo hizo público. El ejecutivo aclaró que esa cifra total de consumo no incluye el gasto de agua de los edificios municipales (colegios, instalaciones deportivas, oficinas y equipamientos de carácter social y vecinal). Tampoco incluye parte del agua que se utiliza para el riego de zonas verdes, ya que no toda pasa por contador. El ejecutivo no precisó a cuánto ascienden estos consumos.

Con todo, el PP considera que las cifras apuntan a que se pierde mucha agua, por consumos ocultos y fundamentalmente, por fugas, a la vista de la dificultad que hay para atajarlas desde hace tiempo y que se ha agravado en los últimos meses. La brigada municipal tiene plazas vacantes, la empresa que daba apoyo dejó de hacerlo en febrero, tras meses ya sin contrato, y de momento la administración no logró volver a contratar este servicio.

Pero la lectura que hace el PP de los datos que le aportó el gobierno tiene otros matices. En la diferencia que existe entre el agua tratada y el agua facturada también influye que muchos contadores estarían midiendo de menos debido a su antigüedad. Hay algún informe municipal que apunta a que el subcontaje podría ser del 15%. Según el cálculo realizado hace aproximadamente una década, la administración estaría dejando de ingresar unos 600.000 euros al año por este concepto.

El problema de los contadores antiguos

La antigüedad de los contadores de agua —según datos municipales, la media podría estar en 30 años— es algo sabido y, de hecho, su sustitución era una de las acciones previstas en el proyecto que el Concello de Lugo presentó para recibir fondos europeos del Perte (Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica) del agua, que en la primera convocatoria fue descartado y se está a la espera de la segunda.

La normativa estatal que regula los instrumentos de medida, como son los contadores de agua, establece que estos deben ser renovados cada doce años. Sin embargo, es algo que ni los propietarios privados ni la administración suelen hacer. En Lugo existe la posibilidad de tener contador en propiedad o de alquilarlo al Concello, opción muy poco usada.

El alcance del fraude

No hay datos sobre el fraude que puede haber por enganches o tomas ilegales o por no tramitar el alta en el Concello, aunque fuentes municipales relacionadas con este servicio relativizan el alcance de este problema. La administración hace labor inspectora y, de hecho, se están abriendo expedientes de regularización de suministros.

El gobierno local apunta que el problema del agua consumida y no registrada no es exclusivo de Lugo sino que afecta a la gran mayoría de ciudades, como demuestra algún estudio nacional, que cifra en un 20% el agua que hay disponible y que se pierde o no se factura.

Qué propone el PP

Los populares proponen un plan de control de fugas, para lo que ven necesario reforzar la brigada municipal y que se garanticen los arreglos todos los días de la semana las 24 horas, reiteró el concejal Antonio Ameijide. Ahora mismo, la ciudad está desprovista de este servicio desde aproximadamente las ocho de la tarde hasta las ocho de la mañana. La brigada trabaja en dos turnos: de 7.30 a 14.30 horas y de 14.15 a 21.15 horas.

La oposición también ve necesario modernizar y digitalizar el servicio, con contadores digitales y sensores que permitan un control más riguroso y en tiempo real de la distribución de agua. Y apuesta por una mayor inversión en la renovación de la red, para eliminar canalizaciones de fibrocemento, para renovar la red del polígono de O Ceao y para llevar abastecimiento a núcleos rurales.

La recaudación no cubre el gasto del servicio

El PP recordó que, según las cuentas generales del Concello, entre 2015 y 2022 la administración facturó a los lucenses 49,1 millones de euros por las tasas de suministro de agua y alcantarillado. Es una cifra que no cubre el gasto de funcionamiento del servicio de abastecimiento, por lo que, con gran probabilidad, la tasa del agua será una de las que subirá el próximo año.

Con todo, el PP cree que el gobierno no puede alegar falta de dinero para mejorar el ciclo del agua. "Defende un ecoloxismo a ultranza pero á hora da verdade mira para outro lado", afirmó Candia.

Un plan para invertir 9,9 millones de euros

El Concello opta a 7,2 millones de la UE, que completaría con 2,7 de fondos propios, para renovar el 35% de la red de abastecimiento, cambiar contadores, digitalizar el sistema, probar un sistema de depuración en la zona rural y activar el circuito de reutilización de agua, instalado desde hace años.