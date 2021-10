El PP afea que el Estado aplace la A-54 a 2025 y se olvide de la de Ourense

Los Presupuestos Generales del Estado para Lugo fueron calificados este sábado de "tramposos" y "mentirosos" por los diputados y senadores del PP, quienes también incidieron en que suponían "una hipoteca de por vida" y un caso de "trilerismo político".

Para los populares, estos presupuestos dejan a Lugo relegada de inversiones importantes al no contemplar proyectos como la autovía a Ourense "da que non hai nada", indicó el senador José Manuel Barreiro, como tampoco hay nada "do intercambiador que propoñiamos entre a autovía de Santiago e a de Ourense", añadió Barreiro, quien criticó, además, que el fin de las obras de la A-54, la autovía Lugo-Santiago, se postergue hasta 2025.

CONSERVACIÓN. El parlamentario Joaquín García Díez puso de manifiesto, por otra parte, la necesidad de dotar de más dinero para la conservación de carreteras estatales "dado que es muy necesaria una nueva capa de rodadura y señalización en la de Ourense e incluso en la A-6 donde, a veces, hay que cambiar de carril para no ir pegando botes con el coche".

García Díez también desmontó los planes de expansión del tren que anunció el Gobierno central y alertó, en cambio, de que el servicio ferroviario sufrirá "un recorte brutal en Lugo al desaparecer tres variantes que acortaban el acceso a Monforte". Esto supondrá, dijo, que, pese a la electrificación de la vía y a la llegada del Ave, "el viaje de Lugo a Ourense será de 1 hora y 35 minutos, por lo que los lucenses no se beneficiarán del acortamiento de tiempos en el viaje en tren a Madrid".

La falta de planes para llevar la comisaría de Policía al barrio de A Residencia y la escasez de inversiones en A Mariña también fueron otros temas puestos ayer sobre la mesa por parte de los populares en su crítica a los Presupuestos.

ENMIENDA. El diputado Jaime de Olano anunció, por otra parte, la presentación de una enmienda del PP en el Congreso para que el Gobierno haga una aportación específica para la industria electrointensiva "y así baje el coste de la luz a Alcoa, haciendo más atractiva la posible venta de la multinacional", propuso.

De Olano alertó, asimismo, de un nuevo "catastrazo" con "la subida de los impuestos de sucesiones, patrimonio y transmisiones patrimoniales y hasta un 20 por ciento más en el de matriculaciones, además del aumento de las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos".