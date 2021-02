El PP advierte al BNG de que se podría impugnar la elección de director de la Banda

La concejala del PP en el Concello Beatriz Vázquez criticó "as constantes voltas que o BNG está a dar" para la elección del director de la Banda Municipal, "un proceso selectivo que despois de moitos meses semellaba estar na súa recta final", pero que en su opinión "corre o serio risco de poder ser impugnado".

Beatriz Vázquez señala que está previsto en breve realizar el último examen, consistente en la realización de un ensayo con la Banda Municipal tal y como se especifica literalmente en las bases de la convocatoria, pero que desde el área dirigida por el BNG "se está a terxiversar, xa que semella están preparando a contratación de 30 músicos a maiores para a realización desta proba, a non ser que co proceso de selección de director da Banda de Música municipal queiran pagar favores". Vázquez se pregunta por qué "en vez de buscalos eles, non tiran dos que se apuntaron na bolsa de emprego alá polo mes de agosto".

En su opinión, de no dar marcha atrás el BNG, se corre el riesgo serio de que se pueda impugnar todo el proceso de selección debido al incumplimiento de las bases por parte de los responsables nacionalistas, si la mayoría de los interpretes en el examen no van a ser de la Banda. "O que están a facer", según la concejala popular, "é falsear a realidade polos motivos que só eles saberán. Desmantelaron a Banda, e agora hai só uns 18 músicos, así que o director mellor tería que demostrar que está preparado para a Banda de Lugo, que nos seus máis de 140 anos de historia nunca chegou a eses 50 músicos".

Vázquez reprocha que "incluso non está claro se na posible contratación destes músicos se incluirán todas probas fiables, e a cargo de que presuposto, para garantir o cumprimento das medidas sanitarias derivadas da covid, porque pretenden aglutinar a moita xente nun espazo reducido".