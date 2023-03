El PP acusa a Méndez de captar gente para su lista con contratos públicos

"Os contratos menores no Concello de Lugo seguen a ser empregados por Lara Méndez como unha axencia de colocación, xa que na listaxe de contratos menores que se concederon durante o ano 2022 pode verse como hai algunha das caras novas que integran a lista da candidata do PSOE". Quien hace una afirmación tan contundente es Antonio Ameijide, viceportavoz del PPdeG en el Concello, que acusó a la alcaldesa de dar "contratos a dedo saltándose o principio de igualdade que se supón debería aplicar" para beneficiar a militantes socialistas.

Ameijide explica que "despois de botar unha primeira ollada aos contratos menores de 2022 e anos anteriores" comprobaron como Lara Méndez los empleó como "unha plataforma de contratación e a proba é que as dúas únicas persoas que convenceu para formar parte da lista foron claramente beneficiadas nos contratos menores".

Uno de los casos a los que apunta el PP es el número 6 de la candidatura del PSdeG, Jorge Bustos. Según afirma, desde el año 2020 aumentó notablemente el número de contratos menores recibidos por parte del gobierno de Lara Méndez. Así, en 2020 habría facturado al Ayuntamiento (a través de su empresa) 10.890 euros (en un único contrato); en 2021 26.952,75 (en tres contratos); y en 2022 82.025,90 (en ocho contratos). En total, 119.868,65 euros.

"Tamén é curioso", opina Ameijide, "que a número 9 da lista, Ángeles Novo, nos últimos anos tamén aumentou a súa facturación e actividade co Concello de Lugo. En 2021 facturou 605 euros nun único contrato, mentres que en 2022 facturou 3.678,40 tamén nun único contrato. En total 4.283,40 euros, pero a realidade é que posiblemente facturase unha cantidade maior xa que nas redes sociais do Concello de Lugo e desta persoa figuran charlas sobre nutrición para o Concello de Lugo dende o ano 2020".

Ameijide destaca también el caso del abogado Waldir Sinisterra, "que aínda que non aparece na listaxe de contratos menores é o antigo socio de despacho de Paula Alvarellos".

Para el concejal popular, "queda patente que ninguén quixo acompañar a Lara Méndez na candidatura e tivo que recorrer a este tipo de tretas para poder formar a lista" para las próximas elecciones.

Fuera ya de supuestos beneficios a dedo, el análisis que los populares realizaron sobre los contratos menores del Concello en 2022, concluye que el gobierno local empleó 7.225.540 euros en este apartado, resultado de 1.496 adjudicaciones menores. Esto supone, según las cuentas del PP, que se gastaron 22.865 euros en contratos menores al día y que el coste medio de cada contrato realizado fue de 4.829 euros.

El PP añade como aspecto "preocupante" que "non cumpriron coa obriga de actualizar trimestralmente os contratos menores e non foi ata marzo de 2023 cando publicaron todos os contratos menores de 2022, nunha mostra clara de falta de transparencia".