El PP acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de "ningunear" a la provincia

El PP criticó este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez por "ningunear" a la provincia de Lugo. Presentaron ese balance en la sede lucense del partido Elena Candia, presidenta provincial del PP y diputada autonómica; Jaime de Olano, diputado en el Congreso; José Manuel Barreiro, senador por Lugo, y Javier Castiñeira, portavoz del grupo popular en la Diputación. Con su presencia, el partido quiso que todos los ámbitos de representación -provincial, autonómico y estatal- pesasen en la valoración de un año que tachan de "negro".

Olano criticó al Ejecutivo central por la gestión de la crisis del coronavirus y auguró que España será el país de la OCDE al que más difícil se le haga recuperarse económicamente.

También acusó a Pedro Sánchez de "olvidarse de la provincia, a la que se le cortó el desarrollo de las infraestructuras esenciales para su vertebración", comentó.

José Manuel Barreiro también destacó este freno "en proxectos que xa estaban comprometidos, como a autovía da Mariña, o desenvolvemento do ferrocarril e a autovía entre Lugo e Santiago de Compostela, e aos que o senador do PSOE pola provincia votou que non", indicó. "Todas as emendas que presentamos foron rexeitadas. Non nos deixan defender os intereses da provincia», denunció. El senador por Lugo calificó el 2020 como un año «negro a nivel sanitario, económico e social, cunha crise institucional como nunca tivemos", comentó.

CRÍTICAS. Todos los cargos populares recriminaron al PSOE su "pasividad". Olano contrarrestó las "2.000 iniciativas llevadas al Congreso junto a mi compañero García Díez frente a las apenas 40 del Partido Socialista".

A nivel provincial, Javier Castiñeira también afeó al presidente de la Diputación, José Tomé, por la gestión de la pandemia. "O presidente é unha mestura explosiva entre o sectarismo de Sánchez e o pasotismo de Caballero", indicó. Criticó que los presupuestos fuesen "continuístas, só un un por cento maiores có ano anterior, a diferenza da Deputación da Coruña", indicó.

Elena Candia, como diputada autonómica, puso en valor la "normalidade duns orzamentos autonómicos que volven aprobarse en prazo, a pesar da cita electoral e da pandemia, e que volven colocar a provincia á cabeza do investimento e que recollen os compromisos que foron asumidos por todos nós, con esta cidade e coa provincia", indicó. También destacó que este lunes la Xunta aprobó la expropiación de terrenos para la vía que unirá Palas, Friol y Begonte, "un cinturón demandado polos veciños, un exemplo da nosa xestión", concluyó.