El PP de Lugo acusa al Concello de hinchar la cifra peticiones de huertos urbanos

La concejala del Partido Popular Mar Carballas acusó al gobierno local de hinchar las cifras de los huertos urbanos adjudicados en el Parque de Paxariños porque "dixeron que tiñan máis solicitudes das reais e incluso, nin flexibilizando os requisitos das bases, ocuparon as 32 hortas de Fontiñas".

Según denuncia Mar Carballas, el Concello "asegurou ter ocupadas 27 parcelas cando só tiñan 18 adxudicatarios. Para que non quedasen sen asignar as parcelas restantes recurriron a repetir usuarios da anterior convocatoria e dárllos a persoas que non están empadroadas, incluso a cidadáns que presentaron a solicitude da documentación fóra de prazo".

La edil popular insistió en su ruego a que los gobernantes locales para que "reorienten os 776.990 euros que prevén gastar en 74 hortos na contorna do Impulso Verde noutras necesidades".

Mar Carballas calificó de "incoherente" la intención de "seguir promovendo a construción de novos hortos urbanos en Lugo se non logran adxudicar a totalidade dos que hai en Paxariños".