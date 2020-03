El PP acusa al BNG de usar cultura para contratar a afines

El viceportavoz municipal del PP, Antonio Ameijide, acusó este jueves al BNG de utilizar el área de cultura del Concello de Lugo como "un chiringuito" para contratar "a dedo" a empresas dirigidas por excargos públicos de este frente nacionalista.

Antonio Ameijide llegó a esa conclusión porque desde la llegada de los nacionalistas este departamento "multiplicou por cinco" la facturación con la cooperativa que dirige la que fuera número 2 del BNG en Cerceda (A Coruña).

"Desde xaneiro a setembro de 2019 esta compañía recibiu por diferentes traballos en Lugo 7.900 euros, e sorpresivamente tralo pacto do bipartito en tan só cinco meses quintuplicou esa cantidade, pasando a ingresar 36.273 euros", dijo Ameijide.

El edil popular, que responsabilizó a la alcaldesa Lara Méndez de "ser cómplice desta presunta cacicada", aseguró que los nacionalistas "están perpetuando e perfeccionando as tácticas do cortixo socialista no Concello de Lugo".

Entre septiembre y enero pasados la cooperativa facturó al Concello de Lugo 1.240 euros por un cuentacuentos, 6.223 por cuatro representaciones teatrales y 28.810 por la coordinación y dirección artística de la cabalgata de Reyes y el programa navideño de Brinquedos.

"Tentan montar un chiringuito privado con cartos públicos para beneficiar a empresas, sociedades ou asociacións con carné nacionalista", indicó.

RESPUESTA. La edil de cultura, Maite Ferreiro, salía este jueves al paso de las acusaciones asegurando que se programa "a cultura na cidade de maneira que se garantan contidos variados, pensados para toda a veciñanza". Añadió que las contrataciones son "coa máis estrita legalidade" y sin consultar a las empresas su afiliación política.

La concejala, que dijo que esta cooperativa realizó trabajos para administraciones gobernadas por el PP, afirmó que los populares "véndose incapaces de atopar defectos ás actividades organizadas nos últimos meses, tiveron que inventar contos para criticar, de maneira electoralista, a xestión da área de cultura por parte do BNG".