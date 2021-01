O Partido Popular denuncia un novo chanchullo na contratación da Cabalgata de Reis na que benefician a individuos de fóra de Lugo que no seu perfil comercial de empresa non se dedican a este tipo de actividades. "Estamos diante dun caso de fraccionamento de contratos nos que figuran dúas firmas, unha de Lalín (Xescultura) e outra de Cerceda (Urdime), que a persar de ser diferentes teñen conexións entre elas".

O caso que o voceiro e vicevoceiro popular, Ramón Carballo e Antonio Ameijide, puxeron enriba da mesa "é un máis da política caciquil coa que o BNG, coa complicidade da alcaldesa socialista de Lugo, xestionan este departamento", manifestaba.

Primeiro, os nacionalistas de Arroxo intentaron, sen éxito, pagar de golpe 59.919,20€ pola cabalgata estática de Nadal pero como os informes técnicos frenaron este chanchullo, recurriron a dividir ilegalmente este pago en sete contratos de menor contía, que sumaban os 61.695€”

De entrada, o BNG intentou "colar unha proposta para contratar, dunha atacada, por un prezo de 59.919,20 euros unha montaxe titulada Fabricando Soños a Xescultura. A concelleira de Cultura, Maite Ferreiro e o seu asesor, logo de que se lles advertise, por parte de varios servizos municipais, de que esta operación incumpría a lei de contratos e que se informaría de forma desfavorable (o expediente para a contratación do espectáculo de Reis tal e como pretendía o bigoberno non era susceptible de informe favorable ao procedemento negociado sen publicidade por razóns artísticas) cambian de estratexia e deciden fraccionar en sete contratos para empresas afíns, de fóra de Lugo que, nalgúns casos, non se dedican a estas actividades, chegando a un importe total os 61.695 euros".

O bipartito contratou esta montaxe, de forma discreccional a dúas firmas de Lalín e Cerceda, que curiosamente fan traballos conxuntos e se publicitan mutuamente nas súas webs, aínda que no seu perfil de empresa non se dedican a estas cuestións e, a maiores, a montaxe dos escenarios tamén se contratou a un pintor de Lalín, sen contar cos profesionais lucenses

Os populares explican que outra das consecuencias deste caso de "caciquismo cultural do concello de Lugo" foi que montaron as carpas da Horta do Seminario e Augas Férreas coa previsión do primeiro contrato no que as actividades arrancaban o 2 de xaneiro. Como houbo un cambio de plans da proposta inicial con Xescultura quedaron as carpas montadas baleiras de contidos. "Foi un derroche de cartos xa que pagamos o aluguer, seguridade e limpeza por ter máis dunha semana as carpas instaladas cando só se lles deu uso durante unhas horas”. Os populares lembraron que o espectáculo de Reis unicamente se desenvolveu o día 5 xaneiro, á mañá na praza da Horta e á tarde en Augas Férreas.

18.059€ (Xescultura- Lalín) Para os espectáculos de Cartas de ilusión. Horta do Seminario.

17.968,50€ (Urdime-Cerceda) para un espectáculo similar en Augas Férreas

7.362,85€ (Armindo Salgueiro Pájaro-Lalín) Produción de espectáculos Augas Férreas e Horta do Seminario

1.089€ Produción Fabricando soños 3 carpas

11.706,75€ Toldos

4.395,69€ Seguridade

1.113,57€ Limpeza

Os populares alertan de que “se está tecendo unha trama de contratos a dedo a afíns dende distintas concellerías pero, moi especialmente no departamento de cultura”. Os populares manifestaron que non é casualidade que, unha vez desmantelada a primeira proposta por ilegal, se fraccionase en varios contratos que acabaron en mans de Xescultura (18.059 €) e Urdime (17.968,50 €), unhas firmas que curiosamente fan traballos conxuntos, ou que, tamén, de forma fortuíta a produción dos escenarios do Magos recaesen nun pintor de Lalín (7.362,85 €). Antonio Ameijide explicou que “casualmente unha das firmas se publicita na páxina web da outra, e tamén casualmente producen obras teatrais da compañía de teatro creada polo asesor político de cultura que participa e coordina a xestión destes contratos”.

O voceiro e vicevoceiro popular, Ramón Carballo e Antonio Ameijide, expresaron a súa preocupación por “esta práctica abusiva do bipartito coa que se evitan a obriga de publicitar aos contratos e dar a oportunidade de presentarse a máis empresas, incumprindo a lei de contratos do sector público”

Para os populares a única forma de evitar que a política cultural de Lugo sexa un adoctrinamento ideolóxico do BNG sería recuperar o papel "imparcial e obxectivo" dos funcionarios do servizo. "Non é de recibo que se utilicen os fraccionamientos de contratos para financiar a empresas de ideoloxías afíns, como tampouco é de recibo que concelleiros e asesores políticos se dediquen ao trato directo coas empresas e a pedir ofertas económicas cando ese é o traballo dos empregados públicos municipais para garantir a integridade dos procesos".

Para os populares "a alcaldesa é cómplice e responsable desta situación, ben por coñecela e admitila, ou ben por descoñecemento" matizando que agora urxe tomar medidas para que non se repitan máis casos de amiguismo nas contratacións de cultura.

ANTECEDENTES. O Partido Popular denunciou o pasado mes de setembro a contratación a dedo a Urdime dos programas de verán de Lugo. Nas propostas de gastos de "O que queda de verán", "Tarde, Tardiña", "Reencontros musicais" e "Facela" dos 27 contratos realizados "tan só nun se pediron tres ofertas tal e como se require no código de boas prácticas".

En resumo o goberno local pagou 23.605.71 aos grupos que "lle petou" e que actuaron en catro programas culturais durante o periodo estival.