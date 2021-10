El PP abrirá una consulta sobre las tasas municipales

El PP abrirá una consulta pública para recoger propuestas del tejido económico y social lucense con el fin de mejorar las ordenanzas que regularán las tasas municipales el año que viene. El viceportavoz popular, Antonio Ameijide, lamenta que la alcaldesa, Lara Méndez, rechace escuchar sus propuestas y critica que "aínda non contestou á petición que fixemos por escrito hai sete días para que se convocase a mesa técnica das ordenanzas".

Con esta nueva iniciativa, el PP explicará a diferentes colectivos las 33 propuestas que sugiere para modificar catorce ordenanzas, invitando a representantes del tejido económico y social a hacer aportaciones que redundan en un impulso de la economía local, de la captación de empresas, y de la creación y consolidación de empleo.

Los populares decidieron poner en marcha esta consulta pública mientras que no sean recibidos por la concejala de gobernanza, Paula Alvarellos.

"Non se pode perder o tempo polo que hoxe mesmo [por ayer] enviamos un correo electrónico a diferentes entidades para trasladarlles a necesidade de colaborar entre todos no deseño dunha política fiscal municipal o máis xusta posible, que non asfixie máis a familias, autónomos e empresarios", indican los populares.

Ameijide añade, sin embargo, que "no PP confiamos en que o goberno recapacite e o máis axiña posible nos convoque para acadar os maiores consensos posibles sobre este asunto".

El viceportavoz del PP destaca, por otra parte, la "hipocresía" de Lara Méndez cuando asegura que no va a subir los impuestos y las tasas y, en este sentido, recuerda que el año pasado "a alcaldesa xa aumentou diferentes taxas e impostos (caso dos vados)" al tiempo que le pide que tome como ejemplo las administraciones donde gobierna el PP, "que si poden presumir de rebaixar impostos".