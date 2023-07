El grupo municipal del PP de Lugo ha anunciado la creación de un nuevo canal de comunicación y de participación ciudadana donde se les da la posibilidad a los lucenses de trasladar incidencias de forma rápida y sencilla vía WhatsApp. El número para enviar las reclamaciones es el 618.62.69.02.

Según indicó el propio PP en un comunicado, su grupo trasladará al gobierno local las diferentes cuestiones en forma de ruegos para que se corrijan de la forma más inmediata posible. Además, los populares se comprometen a hacer un seguimiento de cada caso: "Queremos contribuír a facer un Lugo mellor, máis cómodo e seguro", indica el grupo de oposición municipal.

Este afirmó, además, que en los últimos días ya le han llegado las primeras reivindicaciones vecinales. "A primeira", detalló, "foi do barrio do Sagrado Corazón na que solicitan que se protexa de forma adecuada o limitador de sobretensións do ascensor, xa que á altura que está situado o cadro pode manipulalo calquera persoa, o que supón un risco para os usuarios deste elevador".

Otra de las peticiones que llegó vía teléfono 618626902 es la relativa a la necesidad de mejorar el mantenimiento de instalaciones deportivas. En este caso y con la llegada del buen tiempo, explica el PP, los usuarios de las pistas polideportivas que están situadas en la Praza Viana do Castelo solicitan el arreglo del cierre perimetral que desapareció en varios tramos, y en los que aún existe presenta un estado "lamentable". También pide reponer el césped artificial.

Para finalizar, "o PP deu traslado ao goberno local doutras peticións veciñais para que estuden se é viable o perfil metálico que colocaron nos parterres de Camiño Real xa que supón un perigo para os peóns e por riba incumpre as normas de accesibilidade".