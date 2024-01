Postulante a ser lucense

Lugo es para Pequenín de Piantón un paraíso al que nunca entrará. Le gusta tanto la ciudad que le da miedo que lo atrape y le desencante. Entre tanto, resiste a trasladarse acogido en su casa. Vive en Piantón, en su Vegadeo natal, donde Asturias tiene su cola de animal con cabeza en Llanes. Antes vivía con sus padres, pero ellos fallecieron. Le dejaron la casa y el apodo. Ángel Méndez pasó de llamarse Gelín de Pequenín a ascender a la dignidad de ser reconocido como Pequenín de Piantón.

No necesita una excusa para viajar a Lugo, pero esta semana encontró como motivo la necesidad de comprarse una boina. Escogió una en Sombreros Da Costa, en la Rúa da Cruz. Le convence, "pero como é nova aínda teño que axeitala na cabeza". Pequenín tiene 46 años y se cubre desde los 18. Alega que el pucho le permite sentirse "identificado co país". Prefiere usar boina a viajar a Turquía.

Pequenín de Piantón trabajó durante muchos años en la construcción, y también para los concellos de A Pontenova y Taramundi. Tuvo que jubilarse "por unha enfermedade que eu non pedín, pero que me veu igual".

Le gusta repetir sus costumbres, volver al lugar en el que ha disfrutado. Su ventaja es no haber leído el consejo del poeta Félix Grande: "Donde fuiste feliz alguna vez/ no debieras volver jamás: el tiempo/ habrá hecho sus destrozos". Lo cantó Joaquín Sabina años más tarde, pero a Pequenín no le interesan las composiciones del cantautor andaluz.

Aprecia las canciones tradicionales. "A tonada asturiana é mala de cantar. Non me gustan os concursos porque sempre cantan as catro mesmas". Aprecia las gaitas. Una parte de su oído está dedicada en exclusiva a ese instrumento. Admira a Os Montes, el cuarteto lucense de gaita, bombo y tamboril. "Cada vez que escoito gravacións que fixeron os músicos de Os Montes, recordo con agarimo Lugo, que adoitaba estar cheo de bos gaiteiros".

Esa nostalgia lo conduce al Lugo de los años 70. "Lugo non se parece a cando o coñecín. A primeira vez que viñen era un neno. Trouxéronme os meus pais". Cuando era joven podía dedicar "días e días" al San Froilán. "Nunca me perdía un Domingo das Mozas".

"O que máis me gusta de Lugo é a amabilidade da súa xente. Encántame o seu pasado romano, gozar da boa comida e admirar ás súas mulleres, que son guapas e elegantes. Gozo moito das festividades como San Froilán e o Arde Lucus". Pequenín de Piantón habla con una energía inagotable sobre la ciudad. "Tamén me gusta o roteiro dos viños e o costume da tapa co viño. Encántame degustar o bo facer co polbo" de las pulperas.

El único disgusto que se llevó en la ciudad fue por culpa de una chica. "Estaba no San Froilán. Unha rapaza achegouse a min cariñosamente. Timoume dez mil pesetas", recuerda con una ironía resignada. "Un amigo díxome: 'Igual pensabas que se arrimaba a ti por guapo'".

Desde que faltan sus progrenitores se tiene a sí mismo por toda compañía, pero llena la soledad con una gaita. La toca para acompañarse. Otras veces se entretiene viendo la Galega, con 'Luar' como cita semanal, y otras se distrae con la TPA asturiana.

Puede improvisar en un bar una conferencia sobre afinaciones, timbres y melodías de gaitas. "A gaita galega é máis doce; a asturiana, máis viva". Pequenín prefiere el sonido emotivo de la gallega. Durante muchos años estuvo actuando por el oriente de A Mariña y el occidente de Asturias. Lo contrataban para alegrar fiestas parroquiales. "O problema é que gastaba o dobre do que me pagaban, por iso o deixei", confiesa mientras vacía una copa de coñac. Debe coger el autobús para volver a su otra casa.