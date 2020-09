Los positivos detectados en los centros educativos de Lugo han vuelto a aumentar este miércoles y ya se sitúan en 47, cinco más que en la jornada del martes, según los datos facilitados por la Xunta.

La cifra total de colegios de la provincia que cuentan con algún contagio activo se mantiene en 29, después de que se cayesen de la lista el CPI Dr. López Suárez (Friol) y el CPR Plurilingüe Sagrado Corazón (Ribadeo) –ambos con un positivo cada uno hasta este miércoles–, y entrasen el CEIP Veleiro-Do Campo (Castro de Rei), con dos positivos detectados, y el CPR Plurilingüe La Merced (Sarria), con uno.

El resto de centros de la lista mantienen las cifras de la jornada del martes salvo cuatro colegios de la capital provincial: el CPR Fingoi –cuatro casos activos–, el IES Lucus Augusti –dos–, el IES Muralla Romana –dos– y el CPR Plurilingüe Padres Franciscanos –cuatro–, todos ellos con un positivo más que el martes.

Además, la provincia sigue contando con las mismas cuatro aulas cerradas registradas el martes, que pertenecen al CPR Fingoi, el CEIP Menéndez Pelayo, el CEE Santa María y el CPI Uxío Novoneyra de Pedrafita.

BROTE EN EL CEIP AS MERCEDES. La incidencia de covid-19 en la totalidad de centros de Galicia también sigue en aumento y el número de positivos asciende ya a 341 personas, casi 40 más que en la jornada del martes y que obligan a mantener cerradas un total de 45 unidades en estas instalaciones. El caso más preocupante se ubica en el CEIP As Mercedes, de Ourense, que registra un brote con nueve menores contagiados en un mismo aula y once en toda la escuela.

El primer caso se detectó el pasado martes y se activó el protocolo ante la pandemia, aunque pero en ese momento se desconocía el alcance de la situación y las autoridades sanitarias no decidieron cerrar el aula hasta el día siguiente.

A partir de ahí, cada día se confirmaron nuevos positivos a engrosar en las cifras del centro ourensano, en la que la situación se ha ido agravando hasta contar con un total de once casos confirmados por covid-19 en todas las instalaciones.

Nueve de ellos se han producido en la misma aula de primaria, aunque de momento se desconoce las circunstancias del contagio entre los menores, según han indicado a Europa Press fuentes del centro.

A pesar de ello, la situación se está investigando y el departamento de estudio está tratando de rastrear el origen, adaptando las medidas en función de los criterios aportados por la Consellería de Sanidade.

La Xunta tampoco ha calificado el caso, de momento, como un brote de origen escolar y este lunes se informaba de un brote familiar y social con al menos 10 positivos en menores y tres adultos (un varón de 46 años y dos mujeres de 57 y 47 años), todos ellos en Ourense.

OURENSE, LA ZONA MÁS AFECTADA. Las autoridades sanitarias detectaron entre el fin de semana y el lunes al menos 16 nuevos brotes que afectan a diferentes municipios de la provincia de Ourense y, de ellos, diez se han localizado en el propio municipio.

El área de Ourense es, además, la que registra mayor número de casos en centros educativos, con 74 contagios en activo y 10 aulas cerradas, seguida de A Coruña con 72 y Pontevedra con 52 positivos. A ellos les siguen Lugo, Santiago y Ferrol, con 47, 41 y 7 contagios, respectivamente.

Además del CEIP As Mercedes, destaca el CPR La Grande Obra de Atocha, con seis positivos confirmados en el centro, el CEIP Plurilingüe de Pedrouzos (Brión) con cuatro, el CPR Fingoi de Lugo (cuatro y un aula cerrada), o el CEIP Ramón de la Sagra, que a pesar de contar con dos contagios se mantienen dos aulas cerradas.

NUEVOS CENTROS CON CASOS. Entre los nuevos positivos detectados desde este martes se encuentran el CPR Plurilingüe Liceo La Paz, el IES Urbano Lugris, y la EOI de A Coruña, además del CEIP Plurilingüe San Marcos (Abegondo), el Saturnino Montojo de Ferrol, y el CIFP Compostela.

También se han detectado dos positivos en el CEIP Veleiro Do Campo, de Castro de Rei, además uno en el CPR Plurilingüe La Merced de Sarria, el CIFP A Carballeira-Marcos Valcarcel, CEIP Amadeo Rodríguez Barroso, CPI José García García y el IES Julio Prieto Nespereira, estos cuatro en Ourense.

En Xinzo de Limia, además, hay tres casos en el CEIP Rosalía de Castro, y otro más en el CEIP Plurilingüe de Ribadavia, mientras que en Pontevedra han aparecido positivos en el CEIP Plurilingüe Froebel y el IES Luis Seoane.

El área de Vigo, por su parte, cuenta con contagios en otros nuevos centros: el IES Pazo da Mercé de As Neves, el CEIP de Sárdoma-Moledo, el CPR Cebem, el CPR Plurilingüe Alba, el CPR San Francisco y el IES Ricardo Mella.