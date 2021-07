Un portento de las Mates

"Las Matemáticas son muy divertidas y se me dan bien". Se le dan tan bien que Mateo Minh Fernández Nieto, de 11 años de edad, acaba de quedar a nivel nacional entre los seis mejores en la Olimpiada Matemática alevín.

La organización optó por premiar a los seis mejores, pero no estableció en qué puesto quedó cada uno de ellos.

"Me llevé una sorpresa. No me lo esperaba", afirma este alumno de sexto de primaria del colegio Illa Verde, que el próximo curso estudiará ya en el instituto Lucus Augusti.

Mateo Minh Fernández participó en esta competición junto a dos compañeras de clase, Estela Fonteboa Pernas y Ainara Castillejo Ocharán.

Su equipo, que se hacía llamar As hipotenusas, en homenaje a uno de los elementos del célebre teorema de Pitágoras, obtuvo el pasaporte para disputar este título nacional tras proclamarse campeón autonómico en el certamen Rebumbio Matemático, organizado por la Asociación Galega do Profesorado de Educación Matemática (Agapema).

RECONOCIMIENTO. Este escolar tuvo palabras de reconocimiento hacia la labor de Estela Fonteboa y Ainara Castillejo. "Tanto mis compañeras como yo pudimos ganar. El premio es gracias al trabajo de los tres porque nos clasificamos para el nacional", precisaba.

En esta olimpiada, disputada de forma telemática, se enfrentó a 41 escolares de doce comunidades autónomas.

La competición individual constó de dos pruebas. La primera, para la que disponían de dos horas, tenía cinco problemas, con varias preguntas, sobre superficie y unidades de medida, entre otros conceptos matemáticos.

Tras un pequeño descanso, los participantes tuvieron que resolver, en menos de una hora, un ejercicio sobre varias figuras geométricas.

Tal vez porque se le dan tan bien las Matemáticas o tal vez por su modestia, a este escolar lucense no le parecieron complicados los problemas que tuvo que solucionar en este campeonato.

Si su esfuerzo obtuvo recompensa en la competición individual, no sucedió lo mismo en la de equipos. Se impuso en la Olimpiada Matemática alevín el que representaba a La Rioja. El del colegio Illa Verde, que estuvo dirigido por el profesor Gelo Peña, llegó hasta el final, pero empleó más tiempo que el ganador. La prueba consistió en un escape room.

POLIFACÉTICO. Además de ser un estudiante aplicado, Mateo Minh Fernández tiene tiempo para practicar deporte y no una especialidad, sino tres. Juega en el equipo de la Residencia a fútbol, en el del Ribeira a fútbol sala y entrena también a kung fu. Pero sus aficiones no se quedan ahí y exprime tanto su horario que le da también para ensayar con la batería.