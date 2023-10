"El porno está en todos los casos de abuso sexual y machismo"

Cada menor de entre 14 y 18 años (los de menos de 14 años son inimputables) que tiene algún tipo de medida de control derivada de problemas judiciales pasa por el radar de Viti Escamilla, jefe de educadores de la asociación Dignidade, que gestiona en la provincia la mayor parte de estos programas. Es, a su vez, educador y trabaja muy directamente con aquellos menores que han de cumplir medidas formativas por orden del juzgado.

"Nosotros atendemos una media de cinco casos al año en Lugo relacionados con lo que se podría llamar sexualidad mal entendida en menores", explica Escamilla, que divide estos en cuatro apartados: abusos sexuales, agresiones sexuales, delitos leves contra la integridad moral y delitos asociados con la violencia de género. Los factores que determinan cada uno de los casos son múltiples, pero "en todos ellos detectamos un consumo temprano y problemático de la pornografía", una industria "orientada al placer masculino, violenta y que cosifica a las mujeres".

Y el problema va a más, porque "para ellos el concepto de pornografía no es lo mismo que para nosotros, se ha convertido en un rito de paso. Lo que para nosotros era un tabú, para ellos es la normalidad, no ven un problema. Es su pasantía del sexo".

Según la experiencia directa de Viti Escamilla, las primeras visualizaciones que tienen los críos son a partir de los ocho años: "Son fortuitas, como pantallazos, ven una imagen sin contexto mientras están buscando otras cosas. Pueden estar buscando Caperucita y el lobo feroz y aparece una foto de una peli porno". Pero con 12 o 13 años "todo eso ya está integrado y los chavales empiezan a ser promotores de la búsqueda. Eso genera una curiosidad descontextualizada y sin supervisión. Nadie me habla de la sexualidad y yo la busco donde la he visto, la tengo a un click".

Las consecuencias son muy reales: "Se están educando sexualmente en la pornografía y la nueva forma de relación que tiene los jóvenes es a través de las redes y las pantallas. Si no hay imagen, no hay sexo. Se ha eliminado la fantasía, hay chavales y chavalas que llegan a no disfrutar del sexo si no existe ese componente". No vale con tener la relación sexual, hay que grabarla. "Tiene que ver con la proyección de la propia imagen", considera este formador, "con cómo quiero que los demás me vean".

Otro aspecto sobre el que llama la atención es que "cada vez estamos viendo a más chicas vendiendo sus imágenes íntimas en OnlyFans. Es una salida económica real, el consumo es altísimo, así como las web de escorts, la prostitución en redes".

La solución, considera, debe pasar por leyes y controles que impidan ese acceso libre de los menores al porno, pero mientras son los padres los que deben de poner de su parte: "El diálogo tiene que ser constante, los adultos debemos dar contextualización a una parte fundamental de nuestro desarrollo como personas como es el sexo".