El porno se normaliza como la principal vía de acceso de los niños a la sexualidad

Los expertos llevan mucho tiempo avisando sin que ni padres, ni educadores, ni legisladores se den por aludidos y asuman que hay que actuar pronto y con determinación: la pornografía funciona ya entre los niños y adolescentes como una vía normalizada de acceso al sexo y, en muchas ocasiones, como su única referencia de educación sexual. El problema es real, es transversal, afecta a todos los ámbitos de sus relaciones sociales y personales y no hace distingos. Las consecuencias se están dejando sentir de manera evidente en la creación de nuevas actitudes y modelos sociales y, en sus casos más radicales, en los juzgados y las crónicas de sucesos.

Los datos recabados hasta ahora sobre un fenómeno todavía poco estudiado solo reflejan una mínima parte de lo que implica para las nuevas generaciones esta práctica para ellas habitual. El primer contacto en internet (bien sea a través de redes o de webs) con la pornografía se da entre los 8 y 9 años, de manera casual y siempre descontextualizada. Una descontextualización, sin embargo, que se mantiene a medida que aumentan las edades y la búsqueda comienza a ser proactiva.

El 44% de los niños y adolescentes gallegos, y por tanto lucenses, de entre 13 y 18 han accedido a páginas web pornográficas. El porcentaje sube al 58% en el caso de los varones, por el 26,9% de las mujeres. Son datos que figuran en uno de los estudios más completos y rigurosos que se han hecho hasta el momento, que se centra Galicia pero es una referencia a nivel nacional. Se trata de Adolescencia, tecnología, salud y convivencia, publicado por la fundación Barrié y dirigido por Antonio Rial Boubeta, de la Unidad de Psicología del Consumidor y Usuario de la USC. Se ha realizado sobre una muestra de 10.051 adolescentes de entre primero de Eso y Bac de 59 centros educativos de toda Galicia, varios de la provincia de Lugo.

El estudio es muy amplio y dedica un apartado especial a conductas de riesgo online, entre las que se sitúa el acceso al porno: el 24,8% de los menores de entre 13 y 14 años reconocen haber visitado ese tipo de páginas; sube al 49,6% entre los de 15 y 16, para llegar al 65,5% entre los alumnos de Bac.

Pero el problema dista mucho de ser un asunto de números. "El primer contacto con la sexualidad siempre es con uno mismo y con tus propias sensaciones. Pero si nadie te dice si es bueno o malo, o incluso te lo hacen ver como algo sucio, se produce un shock entre el instinto y, por la sanción de la familia, el sexo está envuelto en una nube de misterio de la que nadie habla. Entonces, ven el porno y piensan: "Pues esto debe ser así". Y si además coincide con el patrón que le rodea, como un papá más exhortativo y una mamá mas sumisa, pues todo les cuadra. Luego llegan a las relaciones sexuales reales e intentan reproducirlo". Quien habla es Mario Rivas, profesor en la Escuela de Enfermería de la USC y psicólogo especializado en terapia de pareja y sexualidad. A su consulta están llegando casos que ya incluso se mueven en terreno de la patología.

Rivas apunta, de entrada, a las carencias en el entorno de los chavales en un momento de descubrimiento sexual que es clave en la formación de sus personalidades. Falta de comunicación y de acompañamiento de los padres y figuras de referencia bien por problemas de desestructuración en la familia o, sencillamente, por el pudor heredado para hablar sobre estos temas con los hijos del mismo modo que se habla de otros, como las drogas o el juego.

Según explica, "en muchos de los casos que me llegan, lo que ves en el niño es inconsciencia de lo que ha hecho y a lo que le puede llevar. Ellos se mueven por pulsiones, por instintos. Persiguen la gratificación y la estimulación instantánea. Y desarrollan muchos patrones que tienen que ver con violencia, porque la pornografía suele ser violenta y vejatoria contra la mujer. Eso también es un patrón que reproducen, el de violencia machista y sometimiento y cosificación de la mujer".

Se trata de un patrón educativo general y establecido, totalmente normalizado para una generación completa de jóvenes y que actúa de una manera transversal, afectando, como la propia sexualidad, a todos los ámbitos de la persona, individuales y sociales. Pero en no pocas ocasiones está derivando en un consumo abusivo y provocando comportamientos más extremos, como Rivas ha podido comprobar en su consulta, a donde llegan menores que han tenido problemas con la Justicia: "Lo más inmediato es que las primeras experiencias reales suelen ser frustrantes. Hay alteraciones en la normosexualidad, en el deseo incluso, en la erección o en el deseo sexual inhibido en el caso de la mujer, porque no es parecido a eso, no fluye de una manera natural. Hay un yo ideal, que es lo que he visto, y luego la realidad de que soy un niño".

"Todo lleva a un déficit de autoestima", considera este experto, "lo que nos puede dar alteraciones como evitar cualquier tipo de contacto de este tipo con otras personas. O al contrario, intentar sublimar esa energía sexual natural en otro tipo de estímulos: huir hacia las drogas, el juego, hacia la mentira de crearte un yo irreal del chico con éxito pero que en el fondo es un niño con miedos. Y eso afecta a los estudios, en el poco interés en las relaciones personales, en las familiares...".

En estas circunstancias, si además el menor no tiene en su esfera personal otros estímulos que le proporcionen una tabla de escape positiva a sus inseguridades y miedos, puede derivar en un consumo patológico y este, en situaciones como la imposibilidad de alcanzar el placer si no hay imágenes o grabaciones de por medio o patologías mucho más graves. "Se ven casos incluso de consumo de pornografía infantil. Chicos con 16 o 17 años y se les ha incautado material de porno infantil. Tiene mucho que ver con su proceso de sexualización, ha habido un punto de inflexión, una ruptura en el proceso natural, en el que ha dado el paso más allá. Puede tener mucho que ver con una inmadurez de su propio sistema psicosexual: han comenzado muy pronto, han ido necesitando más estímulos y ha derivado en ese hiperconsumo. Van buscando cosas más bizarras, y deriva hacia el porno infantil o hacia otras prácticas, como violencia, o incluso zoofilia. Lo de la deep web da mucho miedo", advierte Mario Rivas.

Y todo esto con dos agravantes: muchos de los menores no son conscientes de lo que han hecho ni de tener un problema, al igual que los padres y la propia sociedad no parecen ser conscientes de que el problema es grave, común y urgente. "Si la sexualidad está desmontada, la que está desmontada es la persona. Es algo transversal a todas las esferas de tu vida y la estamos dejamos en manos de la industria del porno. Es muy grave", concluye este psicólogo.