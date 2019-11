Por las calles del olvido

Si Enrique Urquijo hubiera compuesto en Lugo La calle del olvido, el tema que popularizó su grupo Los Secretos, habría tenido que ser mucho más preciso. "¿Cuál de todas?", le hubiera podido preguntar cualquier lucense ante la cantidad de calles que o bien parecen olvidadas por todos por el aspecto que presentan o bien, directamente, ni siquiera existen de manera oficial.

Este último es el caso del tramo asfaltado que se creó de manera ilegal hace unos años, tantos que ya casi se ha olvidado, para unir las calles Flor de Toxo y Monte de Cadramón, en las proximidades de la gasolinera de Avenida da Coruña. El único que se acuerda de él parece ser el concejal de Ciudadanos Juan Vidal Pardo, que este miércoles reclamó una solución para esta vía que ni aparece en el callejero.

Vidal Pardo recordó que la presión ejercida "polos veciños da zona en 2014" sirvió para que el entonces gobierno socialista anunciara "a súa intención de eliminar dita vía. De feito estimouse un recurso do propietario da leira afectada no que se recoñecía unha ocupación ilegal da propiedade. Cinco anos despois deste anuncio, o Concello non levou a cabo ningún tipo de acción e o trazado permanece fóra da legalidade", lamentó el concejal de Ciudadanos. Para solucionar este olvido, propuso varias fórmulas: "Levantar o asfalto e compensar os afectados ou chegar a un acordo cos propietarios da leira para a cesión do terreo".

La asociación vecinal de Paradai reclama presupuesto para arreglar seis calles con el firme en mal estado y sin aceras

Incluso añadió una tercera posibilidad que, a su juicio, supondría una mayor seguridad jurídica y mayor beneficio para los vecinos: "É posible acometer unha modificación do PXOM na que se poida incluír este vial, xa que o solo esta catalogado como urbanizable programado. Con esta solución ordenaríase a zona e permitiríase o seu desenvolvemento", concluyó.

Otro barrio lleno de calles del olvido es. De hecho, hasta tiene una sin nombre, como en la canción de U2. La asociación de vecinos Alexandre Bóveda se refiere a ella como "rúa sen nome que vai de Río Sil a Perpetuo Socorro (Quinta de Pérez)", en el listado de calles que han presentado para exigir su arreglo. Su estado es tal que causa "problemas de circulación polo feito de que os firmes estén estragados e falten beirarúas enteiras".

Por eso, reclaman al Concello que se acuerde de ellas en los presupuestos de 2020. Son seis, cuatro de las cuales no tienen aceras y presentan el firme desastrado: Azor, Manuel Murguía (en la foto), Río Parga y la aludida "rúa sen nome". En el caso de la Rúa Alexandre Bóveda, "o bacheado é inadecuado e quedou mais levantado que o firme que o rodea, quedando en forma de montículo". Por último, el cruce de Rúa Azor con Praza de San Lorenzo tampoco tiene aceras.