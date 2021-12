La Policía de Lugo desaloja una marcha de moteros vestidos de Papá Noel

La vistosa papanoelada volvió a recorrer este domingo las calles de Lugo y reunió a cerca de cuatrocientas motos que protagonizaron un llamativo desfile que fue muy seguido y aplaudido por toda la ciudad. Pero la cita acabó en chasco, ya que la Policía intervino en la parada final, en Augas Férreas, y ordenó a los moteros desalojar.

"Nos dijeron que iban a fotografiar todas las matrículas y a multarnos si no nos íbamos", contaba uno de los participantes, mientras que otra de las asistentes contaba que los agentes les dijeron que intervenían porque habían recibido veinte llamadas de vecinos quejándose del ruido y de la velocidad excesiva.

Los participantes negaban la mayor en cuanto a que hubieran excedido los límites de velocidad. "Se circuló a veinte kilómetros por todo Lugo, primero porque con cientos de motos ya no es posible correr y, segundo, porque la reunión es para ir despacio, saludando a los niños, que les hace muchísima ilusión", contaba.

Es cierto que al llegar a Augas Férreas, parada final de la papanoelada, se metieron muchas motos en la plaza, ya que no había sitio para aparcar tal número de vehículos. Y los organizadores no habían pedido permiso previo al Concello porque no contaban con reunir a cientos de personas.

Aunque las dos anteriores citas ya habían sido muy concurridas, el año pasado no pudo hacerse la papanoelada por el covid y los organizadores, el club Rozamurallas no contaban con una gran participación este año. De hecho, no dieron apenas difusión a la cita, que solo anunciaron en un par de redes sociales.

Pero al final llegaron al desfile moteros hasta de Asturias, A Mariña e incluso Vigo. Se trata de encuentros moteros que se hacen por todo el país y que son muy populares y la inesperada concentración de motos del domingo vino a probar que la de Lugo tiene mucho tirón.

Tras la orden de desalojo, confirmada por numerosos moteros aunque el Concello la negó, los organizadores solo lamentaban no haber aprovechado para, como se ha hecho en citas anteriores, poner un objetivo solidario al encuentro.

En la anterior, la de 2019, se decidió poner en marcha una recaudación de fondos a favor de Somos Unidos por el Cáncer y se consiguió reunir bastante dinero para investigación. Además, los moteros fueron aquel día al Hula a entregar peluches a los niños enfermos. Visto el éxito, ya contemplan recuperar esa cita solidaria en 2023.