Pop y cantareiras para el fin de fiesta

El pop de Manel llenó este martes la Praza Horta do Seminario, donde el grupo catalán mostró su soltura en el escenario y ante un público que suele tener en el bolsillo de antemano. Hay un estilo Manel y quien va a sus conciertos lo espera y, sin duda, lo recibe.

El cuarteto catalán presentó en Lugo temas de su último disco, pero también hizo un repaso por el resto de su discografía. Arnau Vallvé, Martí Maymó, Roger Padilla y Guillem Gisbert se conocen desde niños y eso se nota en el escenario, en la manera en la que interactuan cuando echan la vista atrás en su discografía. Por Horta do Seminario pasaron los últimos 13 años de música pop catalana, el tiempo que hace que publicaron su primer disco Els millors professors europeus, que consiguió un disco de oro y los hizo conocidos y tarareados en Cataluña, Levante y Baleares.

Los integrantes de Manel pusieron el punto y final a un programa de conciertos que contó en su último día con una interesante mezcla de estilos. En Santa María actuaron antes Tanxugueiras, el trío de cantareiras y pandereteiras que aplican sus influencias musicales en canciones tradicionales y a las que el público apoya rotundamente como representantes de España en Eurovisión.

Las Tanxugueiras han visitado Lugo con anterioridad –la última vez este pasado mes de julio dentro del ciclo Lugocultural– pero el de ayer fue un concierto especial. Las hermanas Olaia y Sabela Maneiro (de Teo) y Aida Tarrío (de Ribeira) tienen unas voces prodigiosas y una habilidad con la pandereta fruto de empezar a tocarla siendo muy pequeñas. A estas alturas ya parece una extensión de su mano. El público de Lugo les agradeció su entrega sobre el escenario. En el repertorio no faltó Figa, la canción que los eurofans quisieran que representara a España en el próximo certamen de música.

En otro escenario, el de la explanada del parque de Frigsa, junto al auditorio Gustavo Freire, Galician Army presentó un espectáculo especialmente diseñado para las fiestas, según explicó el DJ integrante del grupo Sergio Vallejo. Durante hora y media, él y Alberto Prado pusieron a la gente a bailar, mezclando temas muy conocidos de las décadas de los 80 y 90 con bases de house y piano en directo, en los que dejaron notar sus influencias, como Vangelis, Daft Punk y Pet Shop Boys.

Además, en Horta do Seminario también sonó, antes del concierto de Manel, el folk de Milesios. El grupo interpreta música gallega e irlandesa, que el martes estaba de luto con la muerte de Paddy Moloney, fundador de The Chiftains. Allí sonaron canciones tanto de Alén do mar como de su segundo trabajo, Indoevindo.

Además, Fran López, Nando Brocos y Bubi Vidal, de la banda de punk rock Filophobicas estuvieron en Santa María dando un concierto vespertino de entrada libre que atrajo a los curiosos, así como a los seguidores.

Lagarto zulú y Banda Bestial fueron los encargados de los conciertos de mediodía, programados para que la música no parara en todo el día de cierre de los festejos. Por las calles del centro, para poner banda sonora a quienes disfrutaban de un vermú o vino bajo el sol del mediodía, estuvieron A volta do agro, llevando su música tradicional en pasacalles.