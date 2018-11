Pontón reivindica o nacionalismo no centenario da Asemblea de Lugo

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, afirmou este sábado que "o nacionalismo é hoxe máis necesario ca nunca para defender Galiza" no centenario da I Asemblea Nacionalista de Lugo de 1918. Nesta cidade, a líder frontista apostou por "volver a vista atrás", pero "non con afán histórico ou memorialista", senón para "reivindicar a vixencia do nacionalismo".

"O nacionalismo galego é moito máis ca unha organización política, é un movemento social, transformador, de progreso e de modernidade", reivindicou durante a súa intervención no acto.

Neste sentido, Pontón dixo festexar o centenario "con máis gañas ca nunca" e cun BNG "forte e cohesionado, que traballa con humildade e, sobre todo, cunha idea clara": "Galiza non ten que resignarse a un presente precario nin a un futuro incerto". "Levamos 100 anos coa luz do nacionalismo acesa. Guíannos as Irmandades, Nós, o Seminario de Estudos Galegos, o Partido Galeguista, a defensa do Estatuto, os proxectos culturais, económicos e sociais do nacionalismo, a Tripla Alianza e Galeuzka, a loita contra o fascismo e a resistencia antifranquista", proclamou.

"SOMOS UNHA NACIÓN". E é que hai cen anos, tal e como explicou a portavoz nacional do Bloque, celebrouse en Lugo a I Asemblea Nacionalista, "acta fundacional" do nacionalismo galego contemporáneo, un acontecemento que o BNG conmemora coa lema 'Somos unha nación'. Con esta premisa, a formación quere "deixar claro que existe unha alternativa sólida á dependencia do Estado que o PP reserva para Galiza".

Para Ana Pontón, o pobo galego "ten dereito á súa autodeterminación", pois "só a través dun programa político ambicioso Galiza estará no mapa entre as nacións máis avanzadas de Europa".

Para iso, o BNG propón "cambiar o rumbo" das políticas públicas que "desenvolvan todo o potencial" da comunidade e cree "riqueza e emprego de calidade".

Xunto con este acto central en Lugo, o BNG despregará a campaña 'Somos unha nación' por distintos municipios galegos e a través das redes sociais con audiovisuais pedagóxicos e divulgativos de diferentes "fitos" do nacionalismo.