Pontón reclama inversión en el tren de Lugo y la conexión con el corredor atlántico

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, estuvo este sábado en Lugo para reclamar en esta ciudad una conexión ferroviaria "do século XXI" que también conecte Lugo con el corredor atlántico de mercancías. La líder del BNG estuvo acompañada por Néstor Rego, diputado en el Congreso, y por Rubén Arroxo, candidato nacionalista a la alcaldía de Lugo.

"Precisamos poñer Lugo no mapa con infraestruturas que garantan a conectividade desta provincia e con ela máis oportunidades económicas e laborais e tamén mellores condicións de vida", reclamó Pontón, que puso el foco en el hecho de que "esta cidade aínda non conta cun servizo ferroviario que se aproxime aos estándares esixibles no século XXI, xa que a súa vía está aínda sen electrificar e é a única cidade capital de provincia que non conta con conexión directa a Santiago de Compostela, a capital do país", con líneas y frecuencias que, en su opinión, no responden a las necesidades de la ciudadanía que se desplaza para trabajar o estudiar.

La líder del BNG responsabilizó de esta precaria situación al Gobierno central y al Gobierno de la Xunta, ya que "o que están facendo con Lugo é cercenar o seu progreso quitándolle oportunidades, prexudicando a cidadanía e ao seu tecido económico e produtivo". Ante esto, aseguró Pontón, "está un BNG que estima o tren como medio de transporte do presente e do futuro, aliado na loita contra o cambio climático e dunha mobilidade sustentable, tanto para persoas como para mercadorías", por lo que se hace fundamental la conexión de Lugo con el corredor atlántico de mercancías.

Ana Pontón ahondó en el déficit de infraestructuras de Lugo al recordar el estado de la A-6, donde se cayó un viaducto, y de la inacabada autovía a Santiago.

El testigo lo recogió Néstor Rego, que anunció una nueva "ofensiva institucional na liña do inxente traballo desenvolvido nestes anos en todas as institucións", que chocó con "o Goberno de PSOE e UP, que non tivo a vontade para solucionar este problema".

Por esto, dijo el diputado del BNG, en la recta final de la Legislatura "o BNG retomará o traballo para que as necesidades de Lugo non caian no esquecemento, con novas iniciativas que teñen por obxectivo superar o déficit histórico que sofre a Galiza en materia de infraestruturas, sobre todo ferroviarias do que o máximo exemplo, polo desleixo dos sucesivos gobernos do Estado, é Lugo e a súa infracomunicación".

En este sentido, Rego indicó que la prioridad serán las infraestructuras y servicios ferroviarios, pues la organización nacionalista insiste en la necesidad de "conectar Lugo a través deste modo de mobilidade do futuro, por ser eficaz, eficiente e sustentable. A pesar de que por parte do Goberno existen moitos anuncios, non hai o investimento suficiente. Para alén de axilizar os traballos na liña Lugo-Ourense, hai que abordar a modernización da liña Lugo-A Coruña e estudar a conexión con Santiago", concluyó.

Rubén Arroxo

"Convocarei unha mesa de traballo con todas as institucións"

El candidato del BNG a la alcaldía de Lugo, Rubén Arroxo, aseguró que, como futuro regidor de la ciudad una de las primeras cosas que hará "será convocar a todas as institucións, Concello, Deputación, Xunta e o Estado nunha mesa de traballo e diálogo para rehabilitar e rematar as infraestruturas que lle dan mobilidade a todas as veciñas e veciños de Lugo e tamén ás mercadorías para fixar empresas que faciliten emprego". Arroxo criticó que esta cidade "só teña autovía cara A Coruña e cara Ferrol, de feito hoxe nin temos autovía cara Madrid, non temos autovías nin para Santiago de Compostela nin para Ourense", lo que convierte Lugo "na cidade peor comunicada en materia ferroviaria en todo o país".



"Se queremos desenvolvernos economicamente e que se xere emprego teñen que existir comunicacións para que o noso concello estea á altura dos demais, obxectivo para o que o BNG traballa dende todas as institucións", subrayó el candidato del BNG a la alcaldía.