Pontón quiere retomar la mesa láctea para negociar unos precios justos

Si hace tres semanas Alfonso Rueda visitaba una de las plantas que Leche Río tiene en el polígono industrial de O Ceao, este martes lo hacía otra aspirante a la presidencia de la Xunta de Galicia, Ana Pontón. La portavoz nacional del BNG se comprometió a que si gobierna activará la Mesa do Sector Lácteo, en la que están representados todos los agentes de la cadena productiva, con el fin de que aborde "as cuestións clave para darlle futuro ao sector, incluído todo o que ten que ver cos prezos".

"Queremos un sector lácteo onde haxa prezos xustos, onde non se utilice o leite como un produto reclamo, un sector que xere máis riqueza e máis emprego e capaz de facer da innovación e a transformación unha das pezas clave de futuro", afirmó la dirigente nacionalista.

Además de anunciar que retomará la mesa láctea, aseguró que, entre otras medidas, potenciará el Observatorio Lácteo, movilizará unas 100.000 hectáreas de tierra productiva, que "permitan á xente do sector ter a oportunidade de reducir os seus custos", e impulsará la I+D+i en un sector que a su juicio es "estratéxico" para Galicia.

COSTES. Pontón defendió asimismo "a transparencia" en los costes de producción con su publicación periódica para que "sirvan de referencia" desde "o rigor científico" y desde "o traballo man a man entre a administración e o sector".

Durante su visita al grupo Lence, que es el único de capital gallego que figura entre las cuatro primeras industrias lácteas que operan en España, la portavoz nacional del BNG dijo que esta es una empresa "moi importante para o futuro do sector".

La lideresa del BNG aseguró que "non concibe unha Galiza que deixe atrás o medio rural, do que forman parte 265 concellos e que representa o 90% do territorio". Dijo que el futuro Ejecutivo autonómico "ten que ter moi presente o futuro do noso medio rural", en el que considera que es clave el sector lácteo porque "permite fixar poboación, coidar o territorio e xerar riqueza e desenvolvemento económico".

Compromiso con el rural gallego

La Ceo del grupo lácteo lucense, Carmen Lence, puso en valor la colaboración entre la industria y los demás agentes sociales para continuar siendo una referencia en Europa. "Galicia es la novena región europea que más leche produce y seguir formando parte de ese selecto grupo es trabajo de todos", afirmó esta empresaria, que añadió que "debemos tener presente el carácter estratégico del sector y de empresas como la nuestra para la economía del territorio y la creación de empleo".

En clave femenina

Lence ratificó el compromiso de su grupo con el rural gallego "pagando la leche por encima de la media, manteniendo nuestro centro de decisiones aquí y estando siempre cerca de los ganaderos de Galicia", y lamentó que "dos de cada tres personas que abandonan el rural son mujeres en edad fértil", pues "sin ellas y sin niños no hay futuro".