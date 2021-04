Pontón propone que se movilicen 1.180 millones para digitalizar Galicia

El BNG propone que se movilicen 1.180 millones de euros hasta el año 2027 para la digitalización de los sectores público y privado en Galicia con el fin de impulsar la actividad económica, entre otros objetivos. Su financiación sería con cargo a los fondos de recuperación de la Unión Europea. Este plan estratégico fue presentado este miércoles en Lugo por su portavoz nacional, Ana Pontón.

Ese plan contempla la creación de un consorcio gallego para la capacitación y las competencias digitales, del que formarían parte Xunta, administraciones locales y universidades y que se ocuparía de gestionar esa "xigantesca mobilización de recursos humanos e tecnolóxicos para situar a Galicia na cabeza da dixitalización".

Esa inversión se distribuiría en cinco grandes programas para la capacitación de la población, de las administraciones, de las empresas, de la educación y del patrimonio cultural.

Ana Pontón explicó que, a nivel de ciudadanía, se pretende "democratizar o acceso as novas tecnoloxías" para que no haya discriminaciones en función de la edad o de la renta económica.

Se intenta también facilitar que la administración sea "máis eficaz, áxil e directa coa cidadanía" para que esta pueda realizar online cualquier trámite.

"AMAZON GALEGO". La propuesta del BNG pone el foco también en las micropymes y en las pequeñas empresas con planes de formación "axeitados ás necesidades de cada sector" y con una plataforma digital para la venta online de productos autóctonos, lo que Ana Pontón definió como "un Amazon galego".

En enseñanza aboga por un plan formativo para toda la comunidad educativa (profesores, alumnos y familias) porque la pandemia, según dijo Pontón, "puxo en evidencia as graves carencias tecnolóxicas e a falta de equidade no acceso".

Y la quinta gran línea de actuación sería aplicar las nuevas tecnologías en el patrimonio cultural y en los archivos para "catalogar, conservar e promover" todos los bienes disponibles.

Más propuestas. Un laboratorio de ideas para la inteligencia digital

El BNG pide también que se destinen otros 350 millones hasta 2027 para desarrollar la tecnología 5G y proyectos de inteligencia digital y big data. Así propone que se cree un laboratorio de ideas para anticiparse en las propuestas.



Entre otras iniciativas, apuesta por la instalación masiva de sensores en todo el territorio para la recogida de datos, que se puedan utilizar en la prevención de incendios forestales, el control de las aguas o la mejora de la actividad agroalimentaria.



Conectividad

Olalla Rodil destacó la importancia de la conectividad. Solo el 56% de la provincia de Lugo tiene una velocidad de acceso de más de 100 megas, lo que, a su juicio, sitúa a Lugo "á cola de Galicia e a esta á cola do Estado".

La líder del BNG exige a Feijóo y a Ábalos que incluyan a Lugo en su agenda

La líder del BNG exige a Feijóo y a Ábalos que incluyan a Lugo en su agenda "Lugo está perdendo oportunidades de futuro por non ter boas comunicacións ferroviarias, nin viarias", afirmó este miércoles Ana Pontón, que exigió que, en la reunión que mantendrán mañana en Santiago, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, adquieran "compromisos" en infraestructuras para esta provincia, que, a su juicio, "vive no tren case unha situación de aillamento".

"Feijóo e Ábalos teñen que pasar da publicidade e dos titulares aos compromisos concretos", dijo la portavoz nacional del BNG, que citó como objetivos imprescindibles que se finalicen las autovías de la capital lucense con Santiago y Ourense, la electrificación de la línea ferroviaria y la conexión por tren de Lugo con la capital gallega.

Ana Pontón aseguró que "levamos anos de gobernos do PP e do PSOE con promesas que caeron en saco roto".

"POÑER A LUGO NO MAPA". Al "atraso" que sufre esta provincia en materia de infraestructuras también se refirió este miércoles el teniente de alcalde del BNG en la capital lucense, Rubén Arroxo, que se preguntó "como pode ser que no século XXI Lugo sexa a única cidade galega desde a que non se pode ir á capital de Galicia nin por autovía, nin por ferrocarril".

El edil nacionalista demandó que se abra el debate para "poñer a Lugo no mapa" de las infraestructuras.