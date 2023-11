Pontón levanta el telón y exhibe en Lugo la persona tras el personaje

"Gobernar é coidar da xente. Queremos saber quen coida de nós, debemos sabelo", dijo este jueves en Lugo Suso de Toro en la presentación de la biografía de Ana Pontón, la sarriana de Chorente que lidera el BNG y aspira a presidir la Xunta tras las elecciones del próximo año.

En Descubrindo Ana Pontón, el escritor compostelano se propuso justamente saber quién es esa mujer que aspira a gobernar a los gallegos y de sus hallazgos habló en la presentación de la obra, en el hotel Méndez Núñez. Su conclusión, dijo Suso de Toro, es que "podemos confiar en Ana por que non ten volta".

El libro es una reflexión colectiva, porque recoge las voces de muchas personas que han conocido a la líder del BNG, desde sus familiares a sus compañeros en la vida política.

Pero en la obra, que también descubre a la persona detrás del personaje político, está también la voz de la propia Pontón y ella misma tomó la palabra en la presentación de este jueves en Lugo para explicar qué la mueve y quién es.

"As mulleres temos que coller todas as oportunidades que teñamos para abrir camiños de igualdade", dijo Pontón a la hora de explicar una motivación importante a la hora de dar un paso adelante en política. Y no se quedó ahí, porque también echó la mirada atrás y reconoció a quienes la precedieron. "As mulleres no BNG tiveron un papel fundamental dende a súa creación, cando o resto das organizacións non se declraban feministas", sostuvo.

Y habló de lo que la llevó a la primera línea. "Hai un momento de crise no BNG e tómase a decisión de apostar por unha nova xeración e eminentemente feminina, que foi posible por todas esas compañeiras que houbo antes e pelexaron, de non suceder esa crise, tería sucedido ese cambio?", se preguntó.

Tampoco dejó de revisar retos de futuro y manifestó que "agora estamos nun momento en que o reto é cambiar o futuro deste país e pasar a demostrar dun xeito práctico como se pode facer".