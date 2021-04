Pontón reclama ayudas directas para las empresas afectadas por el incendio de O Ceao

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, demandó este jueves en una visita al polígono industrial de O Ceao ayudas directas para las seis empresas afectadas por el incendio del pasado domingo, puesto que "están en xogo máis de cen postos de traballo".

El fuego del pasado domingo arrasó seis naves del polígono industrial, que en la actualidad todavía está sometido a trabajos de refrigeración por parte de los bomberos de Lugo, para evitar que se vuelva a reproducir.



Así las cosas, Pontón subrayó que "noutro tipo de incendios, as fábricas tiveron axudas directas; e é lóxico que, neste intre, esa sexa a disposición da Xunta de Galicia e do Goberno central", comentó la política sarriana.

La líder del BNG cree que tanto la Xunta como el Gobierno central deberían implicarse y no sólo con préstamos, "senón con axudas directas para que non se perda nin un só emprego e que este incendio non deixe ningunha perda da actividade económica".

La adjunta a la presidencia de El Progreso, Blanca de Cora, acompañó a Pontón durante su visita a las instalaciones del grupo de comunicación afectadas por el fuego.