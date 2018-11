Pontón asegura que Arroxo "lleva la iniciativa política" en Lugo

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, presentou este venres ao candidato nacionalista á Alcaldía de Lugo, Rubén Arroxo, de quen destacou que é unha persoa "preparada e capaz", xa que "neste tres anos demostrou que tivo a iniciativa nos temas importantes" da cidade.

Neste sentido, a líder frontista referiuse ás propostas de Arroxo de rehabilitar o barrio da Tinería, recuperar o río Miño como espazo público de lecer para os veciños ou pór en marcha un novo modelo de mobilidade para Lugo.

No acto de presentación, no que participaron máis de 200 militantes e simpatizantes, segundo informa o BNG, Pontón asegurou que o proxecto nacionalista para Lugo é "que as persoas sexan o centro". "Dunha vez por todas hai que deixar atrás o vello concepto das cidades ocupadas polos coches e recuperalas para as persoas", manifestou a portavoz nacional do Bloque, quen tamén erixiu a Pontevedra, gobernada polo nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, nun "referente internacional".

Así, Pontón contrapuxo o "proxecto sólido para gobernar Lugo" de Arroxo ante a "falta de rumbo" da actual administración municipal da socialista Lara Méndez: "Lugo é unha cidade marabillosa cun enorme potencial, pero tamén é unha cidade castigada por un goberno local paralizado e pola discriminación do Goberno central e da Xunta".

O BNG SERÁ "O EQUIPO REVELACIÓN". Pola súa banda, Rubén Arroxo destacou que o Bloque arrinca a precampaña co seu acto "máis masivo" en Lugo "na última década", o que avanza, segundo as súas palabras, que a formación será "o equipo revelación" das eleccións municipais de 2019.

"Estamos a ver unha gran cantidade de persoas novas, de veciños e veciñas que se achegan a nós porque están convencidos de que temos o proxecto político que vai facer que Lugo funcione", asegurou o candidato.

Finalmente, Pontón reivindicou que o Bloque ten demostrado "a súa capacidade de transformar os concellos nos que goberna", o que aspiran a facer en Lugo nos próximos comicios de maio: "Estas eleccións son unha oportunidade, e imos a por todas traballando desde xa con ilusión e con entusiasmo para darlle unha nova oportunidade a Lugo que lle permita recuperar estes anos perdidos".