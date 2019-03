Pontón arroupa a Arroxo: "O BNG é o motor que precisa Lugo" 

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reivindicou que a formación frontista é "o motor que precisa Lugo para pór en marcha todo o seu potencial", xa que a cidade atópase agora "paralizada e sen rumbo".

Pontón arroupou este mércores ao candidato do Bloque á Alcaldía de Lugo, Rubén Arroxo, que indicou como "prioridades" do seu programa a recuperación do centro histórico, a modernización do transporte urbano e "máis" peonalización de rúas.

Todo iso, segundo Arroxo, para conseguir "un Lugo do que sentir orgullo", algo que para o nacionalista "non vai conseguir nin o actual goberno local, nin o enviado de Feijóo que non quere ser alcalde, nin aqueles que tanto prometían e que foron desilusionando polo camiño".

A líder frontista destacou que o BNG conta con "un equipo cualificado" liderado por unha persoa "capaz de pór en marcha o cambio que precisa esta cidade".

Así, fixo un chamamento aos veciños lugueses a "non caer na resignación, a confiar que se poden facer as cousas mellor, que hai un novo proxecto de cidade esperando a porse en marcha".