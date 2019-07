Lugo e Pontevedra, provincias galegas onde máis crecen os visitantes

Galicia pechou maio como a comunidade española na que máis crece o turismo nos primeiros meses do ano, coincidindo coa temporada media-baixa e con cifras nunca antes alcanzadas neste período de tempo. Así, segundo os últimos datos do Instituto Nacional de Estatística (INE), contabilizáronse case 1,5 millóns de visitantes nos cinco primeiros meses de 2019, a cifra máis elevada da serie histórica neste período de tempo.

Desta maneira, o número de viaxeiros que visita Galicia está a crecer a un ritmo superior ao 5%, un 1,5% máis que a media española, e tamén están a permanecer máis noites na Comunidade. De feito, a demanda turística creceu un 7%, "facendo posible que Galicia rexistrase até maio o crecemento turístico de maior intensidade de España", seguida de Castela e León e Madrid.

"Chegan máis viaxeiros do resto de España, tamén viaxan máis os galegos no seu territorio e cada vez gaña máis peso o mercado internacional. Segundo o INE, a cifra de viaxeiros estranxeiros creceu máis dun 10% e a de pernoctaciones o 12%", subliñou a Xunta nun comunicado.

Desta maneira, o turismo internacional representa xa o 26% do total, un peso que nunca antes alcanzara o mercado estranxeiro nos primeiros cinco meses do ano "e que responde, en boa medida, á estratexia do Goberno galego de internacionalizar a oferta turística da Comunidade".

"Os datos constatan que o turismo galego continúa avanzando na boa dirección grazas ao esforzo de todo o sector e ao traballo da Xunta para facer da Comunidade un destino competitivo e desestacionalizado", subliñou o Goberno autonómico.

HOTEIS E PENSIÓNS

Hoteis e pensións foron as modalidades de aloxamento máis habituais para a súa estancia en Galicia. En concreto, o 91% aloxouse neste tipo de establecementos, seguidos polos de turismo rural, os apartamentos turísticos e os cámpings. Todas as modalidades turísticas viron mellorados os seus resultados, con incrementos superiores ao 10% no turismo rural.

As cifras reflicten, ademais, que os viaxeiros quedan máis tempo en Galicia, xa que a estancia media subiu un 2% en relación ao dato de 2018, colocando este número do acumulado a maio como o máis elevado dos últimos seis anos.

Por provincias, Pontevedra foi a rexión galega onde máis creceu o turismo nos primeiros cinco meses do ano, alcanzando unha subida do 7,6% e un incremento de case un 9% no volume de noites. En segundo lugar situouse Lugo, ao rexistrar un 5% máis de viaxeiros que hai un ano, seguida da Coruña (+4,5%) e Ourense (+1,6%).