A Ponte vota por la fiesta, pero la comisión se va por los "insultos"

El organizador de las fiestas de A Ponte tira la toalla y no seguirá adelante con los festejos. Anunció su decisión este miércoles, tras una asamblea vecinal en la que la mayoría votó a favor de celebrar las patronales los días 9, 10 y 11 de marzo, tal como estaban programadas. Sin embargo, los críticos anunciaron que no aceptaban la votación, ya que entendían que no estaban presentes en la reunión la mayoría de los opositores.

El organizador, que dejó la asamblea antes de que se produjese la votación, dijo que renuncia porque prefiere perder dinero a "soportar insultos todos los días". Indicó que se devolverá el dinero a quienes han hecho aportaciones para la celebración.

La decisión de suspender todo lo organizado llegó tras una reunión vecinal que fue tensa y en la que se vio que los opositores no estaban abiertos a acuerdos, apuntó. Aunque estaba abierta la vía de hacer las celebraciones religiosas en la fecha tradicional, los críticos cuestionaban el derecho a hacer los festejos en el campo de la fiesta del barrio, comprado con aportaciones de todos los vecinos, dijo.

El promotor de los festejos, que negó que tenga nada que ver con una actividad profesional de organización de fiestas, como se ha dicho en algunos ámbitos del barrio, lamentó que los opositores hayan esperado hasta ahora para mostrar su oposición.

La fecha de las fiestas se programó y anunció hace meses, recalcó, a la vez que dijo que agradece el compromiso y el apoyo mostrado los últimos meses por la mayoría de los vecinos. "Lo siento por la gente que colaboró y que se portó fenomenal", dijo. "Me voy porque no quiero discutir con nadie", añadió.

Dijo que se le ha atacado personalmente y defendió que al organizar la fiesta «creo que no cometíamos ningún crimen».