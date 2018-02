Las fiestas de A Ponte están en el aire. El organizador ya anunció que renunciaba a seguir adelante con el programa que había preparado y los vecinos que le apoyaban no quieren coger el testigo. Los opositores que provocaron la renuncia del ramista tampoco quieren, al menos por ahora, coger las riendas y hacerse cargo de los festejos. El organizador dijo que devolverá el dinero recaudado.

A esa situación de vacío se llega tras una ácida polémica por la fecha de celebración elegida para este año. Los críticos insisten en que si se cambian de fecha y deja de ser el fin de semana anterior al Domingo de Ramos, la romería perdería su razón de ser y, al final, los festejos perderían su esencia, dejando por el camino la única romería urbana que hay en Lugo y una de las pocas que, en el mismo entorno, se conservan en Galicia.

Ese es el argumento que esgrimen los opositores al cambio de fecha de las fiestas planteado para este año, adelantado al segundo fin de semana de marzo para evitar la coincidencia de las verbenas de A Ponte con las de As Gándaras, que festejan a San José.

"Coincidieron varios años y no pasó nada. Lo que no tendría sentido es que hubiese misas desde las ocho de la mañana un día que no es el tradicional porque esa gente que viene todos los años ya no vendría pues no se enteraría, con lo cual acabaría perdiéndose esta tradición, única en Lugo y de las pocas que quedan en las capitales gallegas, de hacer una romería tradicional en torno a un santo. Esto es especialmente grave porque las tradiciones se deben conservar, cuanto más si se trata de algo único. No sería simplemente cambiar de fin de semana la verbena, como pasa en otros sitios donde no hay ninguna romería vinculada a una fecha", explica uno de los opositores.