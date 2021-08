Ponerse al volante a cualquier precio tiene consecuencias en Lugo

Los controles de tráfico en la capital lucense nunca se saldan a cero y las infracciones en materia de seguridad vial continúan siendo el caballo de batalla de la Policía Local de Lugo, que organiza filtros prácticamente a diario para disuadir a los conductores menos concienciados. Uno de los últimos controles -realizado en la tarde del pasado miércoles- finalizó con ocho denuncias por diferentes incumplimientos.

Los agentes detectaron a un conductor que circulaba en un turismo del que no era titular, sino que figuraba a nombre de una persona fallecida "hacía ya tiempo". El portavoz del cuerpo explicó este jueves que el hombre fue denunciado porque, tras la muerte del propietario de un vehículo, "existe la obligación de comunicar la identidad de la persona que se hará cargo del mismo en el plazo máximo de 90 días".

Si no se lleva a cabo este trámite -que en este caso no se había realizado- las administraciones no tendrán a quién dirigirse para cualquier cuestión relativa al automóvil, o seguirán enviando las notificaciones pertinentes al domicilio que figure en las bases de datos de la persona fallecida.

Además de este conductor, también fueron denunciadas en el mismo filtro otras cinco personas por carecer de la documentación obligatoria. Uno de los infractores iba al volante a pesar de tener el carné retirado y no haber realizado el curso de reeducación y sensibilización vial, que le permitiría recuperar el permiso.

Otros tres no habían pasado la inspección técnica obligatoria y uno no había concertado ningún tipo de seguro, por lo que los agentes le inmovilizaron el vehículo, que fue trasladado en una grúa hasta el depósito municipal ubicado en el polígono de O Ceao.

En el transcurso de los controles de seguridad vial organizados el miércoles en el casco urbano de Lugo -que fueron llevados a cabo por agentes de la Unidad Territorial de Policía de Barrio y de la Unidad de Atestados- también fueron sorprendidos dos conductores que circulaban bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Uno de ellos dio positivo en THC (cannabis), mientras que el otro, según las pruebas realizadas, había consumido cocaína y opiáceos. Los agentes también inmovilizaron de inmediato sus respectivos vehículos.