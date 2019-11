Ponerse moreno al sol de la lápida

RESULTA DURO AGUANTAR el frío que pega en invierno en el cementerio de San Froilán, pero todavía lo es más estar allí en verano. Tanto en una época como en otra, las temperaturas —en ese alto que ocupa el camposanto— son extremas. José Manuel Rozas Losada sabe perfectamente lo que es eso. Fue una de las últimas incorporaciones al personal del cementerio municipal pero sus siete años y medio de experiencia enterrando o desenterrando cadáveres, limpiando lápidas o arreglando los jardines siempre a la intemperie le permiten asegurar que se trabaja mejor cuando hace frío que cuando aprieta la calor.

"Aquí en maio xa estamos todos morenos. Non nos fai falta ir á praia porque o branco do mármore reflicta toda a luz do sol, como se estivésemos na neve esquiando. E mantemos o moreno ata outubro! O verán é duro. De inverno, abrígaste. Cando vén o calor, tes que aguantar co mono posto, porque tes que levar unha roupa de seguridade. Estaría ben traballar en pantalón corto e camiseta de manga corta! Pero aquí non o podemos facer", comenta José Manuel.

Viéndolo, nadie diría que se dedica a este oficio. José Manuel tiene una expresión y un trato amable y cercano y su mano a mano diario con la muerte no le impidió, de momento, seguir adelante con un trabajo donde impera la tristeza aunque, para eso, tenga que echarse la visera de la gorra hacia delante. "Ver chorar á xente nos enterros impactábame moito cando empecei e aquí vimos tendo un enterro diario como mínimo. A vantaxe é que levamos gorra e botámola para diante, para non ver. Ás veces, pensaba: Vaia traballo teño, vendo sempre tanta tristeza! Pero, co tempo, valo levando", manifiesta José Manuel.

Al igual que entierra, también desentierra cuando se necesita el nicho o la sepultura para otro familiar o cuando hay que hacer un traslado de restos al osario. Por término medio, viene haciendo un desenterramiento a la semana. No es un trabajo agradable y a José Manuel le tocó hacerlo ya el primer día que empezó a trabajar, con 25 años y una plaza recién aprobada a la que se presentó —en una convocatoria común con otras como bedel o jardinero— y que nunca se imaginó que ocuparía.

"Tocoume retirar uns restos xa o primeiro día que empecei a traballar. Foi moi desagradable porque había moita humidade e a descomposición foi máis lenta. Non en todos os sitios é igual: depende do calor, a humidade... Aquel día, cando cheguei á casa, por dicilo dalgunha maneira, non tiña fame! O primeiro mes tiña pesadelos: soñaba cos ósos e que o cadáver abría os ollos e me agarraba... Co tempo vaste afacendo e agora fágoo como quen está nunha oficina cubrindo papeis", dice José Manuel.

Con el tiempo se fue haciendo al trabajo pero, aun así, confiesa que sería incapaz de trabajar en una funeraria maquillando cadáveres o de ir a recoger a un fallecido tras un accidente en la carretera. "Creo que o pasaría moi mal se tivese que facelo. Nós aquí, no cemiterio, temos a vantaxe de que non vemos o que vai dentro do ataúde. É peor ver os corpos", opina José Manuel.

Pese a todo, su trabajo de sepulturero le reportó un mayor contacto con la muerte hasta el punto de que empezó a verla "como algo normal". "Antes, dábame pavor entrar nun tanatorio. Agora, vexo a morte como algo normal da vida", afirma.

También cambió un poco su percepción del cementerio. Cuando empezó, le costó acostumbrarse a estar de noche en el camposanto en invierno, cuando anochece todavía en horario laboral. Ahora le da igual. Incluso, llega a proponer a sus amigos que se den un paseo por allí. "Hai uns xardíns bonitos e podes sentarte nun banco e escoitar o son da auga dunha fonte no medio do silencio. É un bo sitio para relaxarse e tamén para vir estudar e concentrarse", propone.