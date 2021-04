Polusa aplica un tratamento biológico que agiliza la recuperación de lesiones

El hospital Ribera Polusa aplicará un tratamiento biológico que permite acortar hasta diez veces los tiempos de recuperación en numerosas patologías. El sistema QREM, que aplicará en su consulta el traumatólogo Adrián Gallego, es un tipo de terapia celular que mejorará la recuperación de numerosas lesiones musculares.

"Permite acortar tiempos de recuperación de lesiones, poscirugía o para paliar enfermedades degenerativas como la artrosis, en las que podemos frenar la evolución y mejorar la calidad de vida, evitando la colocación de prótesis hasta estadios más avanzados", según señaló el hospital, que aseguró que Gallego es pionero en Galicia en emplear este tratamiento.

El QREM es un novedoso sistema para la obtención de citoquinas que intervienen en la regeneración de los tejidos. De forma similar al plasma rico en plaquetas (PRP), pero que con menos infiltraciones, ofrece una efectividad mucho mayor y también es más económico, asegura. Los componentes del tratamiento, además, no contienen fibrina, por lo que a largo plazo evitan posibles fibrosis, como ocurre con otros tratamientos biológicos, añade.

El proceso dura unos 30 minutos y es ambulatorio: se extraen unos 40 mililitros de sangre, que se procesa y finalmente se obtiene el suero que se infiltrará de nuevo en la articulación del paciente.

Este tipo de terapia celular es una de las disciplinas en crecimiento dentro de la medicina deportiva por su capacidad para cambiar el tratamiento de muchos pacientes con lesiones y lograr evitar el paso por el quirófano cuando parece que ya no queda otra alternativa, aseguró el centro.

Polusa añadió que el novedoso tratamiento no solo permite acortar el proceso de recuperación de múltiples lesiones como tendinopatías que no responden a distintos tratamientos, si no también el de recuperación posquirúrgica como en operaciones de reparación tendinosa (como es el caso del manguito rotador) o ligamentoplastias de cruzado anterior.

Además, este tratamiento es una esperanza para enfermedades degenerativas como la artrosis ya que ayudará a ralentizar la evolución y mejorar su calidad de vida. "Aún no conseguimos regenerar el cartílago, pero cada vez estamos más cerca, y esto es un paso de gigante", según Gallego.