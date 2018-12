El acercamiento al PSOE que la Federación de Asociacións de Veciños de Lugo inició hace años -especialmente desde que gobierna en la Diputación-, cada vez más palpable, está provocando grietas en el movimiento vecinal en vísperas de la campaña electoral. El malestar es patente en pesos pesados del colectivo, como su vicepresidente primero y portavoz, Fernando Rois, que cree que la entidad está perdiendo el espíritu reivindicativo que debería definirla, dice. "A federación chegou a onde chegou por ser reivindicativa. Ten que defender os intereses dos veciños sempre e en todas partes, non remar sempre na mesma dirección. Ten que ter credibilidade dos veciños, se non deseparece", afirma.

No es el único dirigente que se manifiesta en estos términos, aunque no todos aceptan identificarse, por miedo a represalias, dicen. El presidente de la entidad, Jesús Vázquez, asegura que no es conocedor de ningún tipo de malestar, más allá del desacuerdo que le transmitió el representante de una asociación de la provincia sobre la asistencia, el próximo lunes, a un acto de la Diputación en el restaurante Torre de Núñez, donde será presentado el presupuesto provincial para 2019.

No es la primera vez que trascienden discrepancias en la federación debido a las distintas sensibilidades de sus miembros, y el hecho de que afloren ahora, con unas elecciones municipales a las puertas, no parece casual.

Benito Martínez, otro destacado representante, ve con preocupación la dependencia de las subvenciones

Sin mencionar siglas, Rois, cuya afinidad al PP es conocida, apunta que "non se pode estar abonado só a un partido. Hai que defender os intereses veciñais, non os intereses partidistas nin persoais. Eu creo no movemento veciñal e sempre vou apoiar a federación, pero hai que defender as cousas que son boas para a cidade, e ás veces estase perdendo un pouco eso", afirma. Cita ejemplos en los que, en su opinión, el colectivo no está siendo lo combativo que debiera, como la "parálise" municipal, la tardanza en la concesión de licencias o la incertidumbre sobre infraestructuras prometidas en A Residencia, como un geriátrico y una Comisaría. "O PP culpa ó PSOE e o PSOE ó PP. Había que sentalos a todos e que dean explicacións", apunta.

Si hace años, cuando el PP gobernaba en la Diputación, la federación mostraba afinidad con este partido, del que proceden y en el que continúan algunos de sus pesos fuertes, sus simpatías han ido girando hacia el PSOE. Se manifiestan de distintas formas, desde la masiva presencia de los vecinos en actos organizados por el Concello y la Diputación hasta el rojo de las camisetas que lucen en muchas de esas ocasiones, frente al azul celeste ("pola bandeira galega") que se acordara hace años como color corporativo, recuerdan otros directivos también críticos.

Ese malestar que lleva un tiempo larvándose se acrecentó en los últimos días, a raíz del acto al que han sido convocados por la Diputación para escuchar demandas para algunas partidas que están sin asignar. Algunos directivos de la federación se sienten presionados a asistir, puesto que de ello dependería la obtención de más financiación para el colectivo, según se les ha hecho saber desde la presidencia de la federación, asegura un dirigente vecinal de la provincia que elude identificarse por miedo a represalias. Su asociación recibe ayudas tanto de su concello como de la Diputación.

Vázquez afirma que la permanencia en la federación es voluntaria y que en las asambleas se da voz y voto a todo el mundo

El volumen de ayudas públicas que recibe la federación se ha ido incrementando, a medida que el colectivo ampliaba servicios, y hay quien cree que eso implica una gran dependencia de las instituciones, que acaba siendo "unha compra de vontades".

Benito Martínez, otro destacado representante vecinal, vicepresidente, miembro de la comisión permanente, e igualmente afín al PP, también ve con preocupación la evolución de la federación y considera necesario reflexionar sobre la dependencia de las subvenciones y sobre cómo se invierte el dinero. Como Rois, destaca la importancia de un movimiento vecinal fuerte y ve necesarios "cambios profundos para poder mantener a cabeza alta ante os veciños".

Vázquez alega que para prestar servicios a los vecinos, como el acompañamiento a personas solas o la ayuda en la tramitación de ayudas, se necesitan medios económicos, que la federación recibe de distintas administraciones, dice. Recuerda que la entidad tuvo incluso una ayuda de la UE para visitar su Parlamento.

Vázquez afirma que la permanencia en la federación es voluntaria y que en las asambleas se da voz y voto a todo el mundo. Confirmó que al acto de Torre de Núñez acudirán unos 300 vecinos de la provincia. Es posible que entre ellos no figuren algunos de los dirigentes críticos. "Eu non vou enganado. Vou porque quero ir, non que me conten", afirma Martínez. Rois aún no lo ha decidido. "Ao mellor como directivo teño que ir", dice.