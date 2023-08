Este no ha sido un año convencional y, si las vacaciones de muchos españoles se han visto afectadas por las elecciones generales, las de los políticos no iba a ser una excepción. Los representantes de los vecinos de Lugo han elegido en esta ocasión un descanso reducido o directamente inexistente, lo han retrasado hasta septiembre o lo han disfrutado en un entorno próximo. El tiempo en familia y el contacto con la naturaleza ha sido la prioridad de muchos.

Lara Méndez con su marido y su hija. EP

Es el caso de la alcaldesa, Lara Méndez. "As obrigacións do Concello conlevan que durante o resto do ano sexa moi complicado conciliar co meu marido e a miña filla. A apretada axenda institucional impide que podamos ter, nin sequera, unha mañá ou unha tarde durante as fins de semana do resto do ano para organizar plans. Por iso, estes días son un tesouro que nos gusta compartir en familia e planificar con antelación. Máis aló do plan, o importante é que podamos pasar moito tempo xuntos e facer todas aquelas cousas que nos gusta compartir e que noutras datas é imposible. Comidas en familia, longos paseos, conversacións en sobremesas relaxadas, gozar da praia, tempo para a lectura… Son cousas que persoalmente teñen moito valor para min", señala la regidora, que reparte las vacaciones entre su San Cibrao natal y unos días con su familia política.

Rubén Arroxo, tras la práctica de senderismo. EP

El vicealcalde, por su parte, dedica buena parte de sus días de asueto a la práctica del deporte en contacto con la naturaleza. "A semana de vacacións practico montañismo e sendeirismo", apunta Rubén Arroxo.

La portavoz municipal del PP, Elena Candia, no se ha ido vacaciones, pero aprovecha el ritmo más relajado del verano para dedicar más horas a sus aficiones. "Gústame camiñar, a lectura e tamén aproveito para finalizar algún curso", explica. Ahora mismo está haciendo uno de Comunicación Digital y dedica tiempo a la familia y amigos.

Elena Candia disfrutando de unas fiestas patronales. EP

Para septiembre tiene previsto hacer el Camino Primitivo con otros integrantes del PP y viajar a Alcalá de Henares, donde quiere conocer alguno de los proyectos que desarrolla la ciudad universitaria y que podrían resultar de interés para Lugo.

"Unha cita obrigada á que nunca falto en periodo vacacional e asistir as festas nas parroquias. Son espazos de encontro únicos que reforzan a unión nas parroquias e destaca a importancia tamen dos encontros familiares. Que sería de Galicia, das nosas parroquias e barrios sen as festas populares!", dice.

Por su parte, el presidente de la Diputación, José Tomé, pasó cinco días la semana pasada en la zona de Baiona, donde suele veranear. "Habitualmente veño collendo estes días vacacións, a primeira semana de agosto, porque é cando mo permite a axenda, dado que o mes de xullo é de moita actividade, tanto municipal, como provincial, e tamén de partido, e máis neste ano no que se celebraron as eleccións xerais. Logo, o 10 de agosto, empezan as festas patronais de Monforte, que requiren traballo e presenza institucional. Polo tanto, só me queda esa primeira semana de agosto para desconectar un pouco e desfrutar duns días de descanso, que aproveito para ir á praia", apunta.

Efrén Castro en una competición ciclista. EP

El vicepresidente, el nacionalista Efrén Castro, hace escapadas de fin de semana a la playa en agosto pero no será hasta septiembre cuando se tome unos días en los que tiene intención de viajar a Asturias. "Como aficionado ao ciclismo quero ir ver as etapas da Volta a España que pasan por Asturias. Intentarei ir á suba ao Angliru", explica. Será un viaje familiar y quizás con la compañía de algún amigo también con afición al ciclismo. Castro reconoce que en la campaña tuvo que dejar la bici de lado y ahora, en los ratos libres, intenta coger fondo para disfrutar de ella en vacacion.

El portavoz popular, Antonio Ameijide, explica que aprovechará agosto para "seguir trabajando y así ponerme al día de todas las novedades que implica" su incorporación a la Diputación y lo hará "recorriendo todos los municipios que pueda".

Los fines de semana suele escaparse a A Mariña para disfrutar de la gastronomía y, "si es posible, también de las olas practicando algo de deporte". En los ratos libres de los días laborables, le gusta disfrutar del río y su entorno, saliendo a pasear, a correr o andar en bici, reunirse con amigos o dedicarse al bricolaje en la que fue la casa de su abuela.

Antonio Ameijide con su perro en una playa mariñana. EP



