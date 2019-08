Políticos, empresarios y vecinos apuestan de forma decidida por la intermodal

Lugo Monumental y Adega unieron este viernes sus fuerzas en una rueda de prensa en la que se posicionaron en contra del traslado de la estación de autobuses al barrio de la Estación. Luis Latorre y Adela Figueora pidieron abrir un debate público en septiembre que, en principio, no parece tener mucho recorrido. Políticos, empresarios, instituciones y responsables vecinales consultados por este periódico coinciden en que la intermodalidad no tiene vuelta atrás y que supone un avance a todos los niveles para la ciudad.

Tanto Luis Latorre como Adela Figueroa esgrimieron varios argumentos en contra del proyecto de intermodalidad y calificaron de "disparate" mover la estación desde el centro de la ciudad "a una ubicación absurda".

Arrancó Figueroa apostando por una revitalización del tren de cercanías de proximidad "aínda que o Concello non teña competencias". Para Figueroa, "se unha corporación ten forza, senta na mesa á directora de Adif, que é de Lugo, e lle explica o problema de comunicación que ten Lugo co resto de Galicia".

Figueroa señaló que la actual ubicación de la estación de autobuses "é tan equiparable para os da Piringalla, como os de Augas Férreas, como os que viven na zona de Castelao". La responsable de Adega apuntó que son recorridos que se pueden hacer a pie y que el desnivel que existiría en caso de un traslado de la estación "é moi acusado, moi fácil de practicar en autobús pero moi dificultoso para andar a pé. Este é un argumento de tipo social polo ben de todo o conxunto".

Continuó Figueroa asegurando que todos los que le hablan de intermodalidad "son usuarios que se moven en coche particular" e incluso lanzó el reto de que se compruebe. "Só as persoas que van andando a todos os sitios din que é unha pena quitar a estación do lugar onde está".

ECOLOGISMO. Desde el punto de vista estrictamente ecológico, Figueroa apostó por reducir las nuevas construcciones de cemento –"cada tonelada métrica de cemento Portland equivale a unha tonelada métrica de emisión de CO2", explicó– y evitar un proyecto en el que se va a "eliminar terra que filtra auga e herba que fai a fotosíntese pola construción dunha infraestrutura que incrementará as emisións contaminantes á atmósfera".

"Es cierto que Europa habla de intermodalidad, pero lo hace para mercancías, no para pasajeros", explicaba Luis Latorre

"DEMANDA CERO". Para el presidente de Lugo Monumental, Luis Latorre, "no existen argumentos" para su traslado. Latorre se escudó en que no hay necesidad de una intermodal porque no hay demanda de pasajeros.

"Según la Xunta, la demanda de pasajeros que vienen en autobús a Lugo a coger un tren o en tren a coger un autobús es cero". Y si no hay demanda, dijo, "¿para qué vamos a gastar esa burrada de dinero en ese proyecto? ¿Porque dentro de unos años habrá trenes? Pues ya cubriremos esa necesidad si se produce. Ahora no es necesario".

Latorre, que representa los intereses de comerciantes y empresarios del centroasco histórico, insistió en que el debate siempre se ha basado en "falsedades" y desgranó los argumentos a favor de la intermodal para negarlos. "Dicen que es necesaria para el Ave pero Madrid demuestra que es falso. Es la ciudad con más líneas de Ave y no tiene intermodal. Además, es cierto que Europa habla de intermodalidad, pero lo hace para mercancías, no para pasajeros".

Los representantes sociales e institucionales rechazan dar marcha atrás en este proyecto porque va a servir para modernizar la ciudad

El responsable de Lugo Monumental apostó por destinar el dinero del proyecto en el Museo de la Romanización y aseguró que el 54% de los usuarios de la estación de autobuses «van y vuelven andando, un dato que en la estación de tren baja hasta un 16%". Además, cifró en 250.000 el aumento de vehículos que provocaría la creación de la intermodal y concluyó recordando que el Ave "no va a llegar a Lugo".

¿HAY DEBATE?. Tras consultar con políticos de la corporación, responsables de empresarios y vecinos de Lugo, parece que la posibilidad de un debate real se disipa precisamente por las posturas coincidentes de todos ellos. Entre los varios colectivos que han expresado su visión existe unanimidad. La intermodalidad es una necesidad y un avance claro para la ciudad a todos los niveles.

"Vaise eliminar terra que filtra auga e herba que fai a fotosíntese e se incrementarán as emisións contaminantes", denuncia Adela Figueroa

Jesús Vázquez, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Lugo y de la plataforma Lugo non Perdas o Tren, se mostró contundente al respecto. "El colectivo tiene 20.000 socios en toda la provincia y 300 asociaciones. Me parece bien que la gente opine, pero hay que saber en nombre de quién se opina". Para Vázquez, la estación de autobuses es un espacio "que ofrece un espectáculo bochornoso, un refugio de gente problemática que jamás se debió construir donde se construyó".

"BARRIO MUERTO". Vázquez apunta que oponerse a la intermodal "es como oponerse a finales del siglo XIX a la creación del ferrocarril" y abogó por una intermodal que recuperaría un "barrio muerto" como es el de A Estación. "Con programar vehículos lanzadera tendríamos todo solucionado".

Desde la Confederación de Empresarios de Lugo la opinión es muy similar. Jaime López apunta que la intermodal supone "avanzar con el futuro" y señala que la estación de autobuses "no tiene sentido en su ubicación actual cuando se habla de peatonalizar el centro, o cuando se habla de transición ecológica".

En el lado político del debate, tanto Rubén Arroxo, Lara Méndez, Antonio Ameijide, Olga Louzao, José Manuel Balseiro e Isabel Rodríguez comparten un mismo pensamiento: la intemodal es una oportunidad para la ciudad que no se debe dejar escapar.

Lugo se posiciona

Lara Méndez, alcaldesa de Lugo y líder del PSdeG en el Concello: "A nova ubicación só está a 750 metros do casco histórico"

La alcaldesa de Lugo defendió la intermodal y aseguró que forma parte "da axenda europea do ano 2030, que é unha axenda de futuro". Lara Méndez aseguró que seguirán las directrices de la Unión Europea y justificó que la distancia entre la nueva ubicación y la actual es de tan solo 750 metros. "O que haberá que facer é ter conexión entre a intermodal e o centro con autobuses e lanzaderas".



Rubén Arroxo, teniente de alcalde y líder del BNG: "Se se planifica que cheguen trens a Lugo, é un proxecto moi útil"

"Sempre dixemos que a intermodal pode ser unha infraestrurura moi útil se se planifica que a Lugo cheguen trens, que é o que non se consigue aclarar", señaló el teniente de alcalde del Ayuntamiento, Rubén Arroxo. "Na campaña das Xerais propoñíamos conexión directa con Santiago, A Coruña e Ourense en 45 minutos. É aí cando unha estación intermodal ten sentido, porque centralizas o transporte".



Antonio Ameijide, viceportavoz del Partido Popular en el Concello: "Lugo es una ciudad del siglo XXI y aspiramos a mejorarla"

El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento, Antonio Ameijide, apunta que Lugo "es una ciudad del siglo XXI y seguimos aspirando a mejorarla". Ameijide recordó que la intermodalidad "es una tendencia internacional" y explicó que existe consenso entre la Xunta, el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento, "por lo que entendemos que hay que apostar por implementarla en nuestra ciudad".



Olga Louzao, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos: "No estamos en contra, pero la realidad es que no hay trenes"

"No estamos en contra de la intermodal, pero la realidad es que todavía no hay trenes y no se puede plantear un megaproyecto cuando no está planificado qué servicio vamos a tener en el futuro", dice la portavoz de Ciudadanos, Olga Louzao. "Es un sinsentido empezar la casa por el tejado, pero si al final hay un servicio útil que nos conecte con el resto de Galicia y el país, claro que sería útil".



José Manuel Balseiro, delegado territorial de la Xunta en Lugo: "No tiene sentido dar marcha atrás, Lugo no puede ser diferente"

El delegado territorial de la Xunta en Lugo considera que no tiene sentido "dar marcha atrás porque en todas las ciudades de Galicia se ha apostado por la intemodalidad". Balseiro se mostró extrañado por las críticas relacionadas con el impacto ecológico del proyecto "cuando todavía ni se conoce", pero sí reconoció que aumentará el tráfico de vehículos. "Todo tiene sus pros y sus contras".



Isabel Rodríguez, subdelegada del Gobierno en Lugo: "Pareceríame imperdoable que Lugo perdera esta oportunidade"

"Lugo ten o mesmo dereito que o resto das cidades a loitar polo seu futuro, que hoxe pasa, en gran medida, por mellorar as comunicacións e favorecer un transporte público competitivo". Isabel Rodríguez apuntó que el Gobierno está comprometido y recordó que se impulsa el proyecto gracias, en parte, al millón de euros que invierte Adif en la construcción de la nueva estación y el aparcamiento soterrado.



Jesús Vázquez, presidente de la federación de asociaciones vecinales: "No se puede perder el tren del progreso; si pasa, Lugo se muere"

El también presidente de la plataforma Lugo non Perdas o Tren apuesta por la intermodal. "Trasladar la estación supone un impulso al ferrocarril, porque tenemos un ferrocarril del siglo XIX. Ojalá tuviéramos un ferrocarril de mediados del siglo pasado". Para Jesús Vázquez, el proyecto es una oportunidad que no se puede dejar escapar. "No se puede perder el tren del progreso. Si eso ocurre, la ciudad muere".



Jaime López, presidente de la Confederación de Empresarios: "Apostar por el Ave implica apostar por la intermodalidad"

"Mantener la estación donde está es la misma cantinela de siempre", dice el presidente de la CEL, Jaime López, que recuerda que "si se apuesta por el Ave, se apuesta por la intermodalidad. No podemos navegar en contra". López añadió que se trata de una infraestructura susceptible de ser "muy incentivada desde la Unión Europea y además nos ofrece la posibilidad de que el Ave llegue por fin a Lugo".