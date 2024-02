José Ramón Gómez Besteiro: el político resiliente que venció al tiempo

La ciencia jamás consiguió viajar en el tiempo, pero José Ramón Gómez Besteiro sí. En marzo de 2016, en su mejor momento político, la jueza Pilar de Lara lo metió en un túnel por el que el lucense transitó durante siete años. Y apareció de golpe en 2023. El viaje dejó secuelas en Besteiro, pero el tiempo demostró que eran más físicas que políticas. Cuatro arrugas, una ligera cojera al "estilo Fraga" y un filtro de cierta desconfianza de quien ha vivido años a la defensiva. Sin embargo, en lo profesional, le bastaron unas pocas semanas para engrasarse.

Eso es algo que solo está al alcance de los políticos profesionales. Y no de los que lo son por nómina, sino de los que lo llevan en la sangre, raza a la que pertenece Besteiro. A los 31 años, Orozco, que había sido su profesor, lo llevó para el gobierno municipal de Lugo. Algo vería en su joven discípulo para entregarle la concejalía de urbanismo, la portavocía del gobierno y un asiento en San Marcos .

escuela municipal. Orozco fue su profesor en lo académico, y también su padrino político. Besteiro se fogueó así en la mejor de las escuelas políticas, la municipal, y en un área espinosa como la urbanística, que tantos quebraderos de cabeza le traería.

Empezó verde, pero cuando dejó la corporación en 2007 ya tenía un máster político a cuestas en lo institucional y en lo orgánico. Aunque sin duda fueron las elecciones municipales de 2007 las que marcaron un punto de inflexión en su carrera. Francisco Cacharro (PP) perdió la Diputación y Besteiro se convirtió en el primer presidente socialista de la historia del ente provincial. Y cuando tenía todos los focos sobre él, demostró que estaba hecho para la política.

Al frente de la Diputación vivió su esplendor, ganado a pulso con una gestión que todavía imitan sus sucesores: creó una red de residencias de mayores, apostó duro por el sector primario y el campus, diseñó los primeros presupuestos participativos e introdujo cláusulas sociales en los contratos. Besteiro abrió a los lucenses una institución cerrada años bajo llave.

Las urnas le renovaron la confianza en 2011 y el partido lo aupó a líder provincial también en lo orgánico, aunque fue un cargo efímero porque Besteiro estaba llamado a cotas mayores. El batacazo electoral de Pachi Vázquez en las autonómicas de 2012 activó la renovación en la cúpula del PSdeG.Y el socialismo miró hacia Lugo.

El salto gallego. Si en la Diputación hizo historia, también a nivel autonómico cuando se convirtió en el primer secretario general del PSdeG elegido en primarias, que en aquel 2013 eran casi un experimento con gaseosa.

A Besteiro le costó al principio el salto a Galicia. Demasiados años en el ecosistema lucense le limitaban su visión autonómica. Sin embargo, exhibió su habilidad política al tejer una rápida alianza con Caballero y Vigo se lanzó a recorrer Galicia consciente de que tenía que darse a conocer.

Pronto lo consiguió, porque Besteiro tiene un don para conectar rápido con la gente. Buen imitador y sobrado de retranca, es vivo en la respuesta y comparte con Feijóo esa capacidad camaleónica para desenvolvese sin desentonar en el rural y en el asfalto. Y aunque no es un político de gran carga ideológica en el discurso, tampoco abusa del chiste fácil. Es prudente, incluso en exceso.

Esas características lo convierten en un político todoterreno. Rodeado de un buen equipo y con su capacidad de liderazgo, se lanzó a por la Xunta en 2016, pero Pilar de Lara lo frenó. Imputado en varias causas, en marzo de 2016, año electoral, dejó la secretaría xeral y renunció a ser candidato.

el regreso. Besteiro fue ejemplar en su adiós. Desapareció siete años, aunque mantuvo contacto con su círculo político afín. Eso alimentó las teorías de que seguía moviendo hilos en el PSdeG; algo que forjó algo así como una leyenda alrededor de su figura, en un partido algo cojo de referentes.

Con el tiempo, las causas se archivaron. La última, a finales de 2022, despejó el camino para su regreso, que llevaba tiempo planificándose entre la Rúa do Pino y Ferraz. Pedro Sánchez mostró fe ciega en él, lo que explica que en tiempo récord fuese delegado del Gobierno, diputado, negociador de la investiduraa... Todo para promocionar al candidato llamado a rescatar al PSdeG de su permanente crisis autonómica.

Él asume el reto. No todos poseen el cuajo para presentarse a unas elecciones en un partido que vivió tiempos mejores, con las encuestas en contra y ante dos maquinarias electorales como PPdeG y BNG. E independientemente de lo que digan las urnas el día 18, el lucense ya logró recuperar algo que el PSdeG había perdido hace bastante tiempo: la ilusión.

Besteiro, al que pocos políticos superan en resiliencia, tiene ahora dos semanas para devolver toda la esperanza depositada en él. Y para eso necesita votos, porque no hay mejor receta para forjar un liderazgo político que ganar elecciones. O al menos, gobernar.

¿Sabías que...? Es muy reservado con su vida familiar

José Ramón Gómez Besteiro (Lugo, 1967) es el menor de tres hermanos. Licenciado en Derecho por la USC, se afilió al PSOE al terminar la carrera. Está casado y tiene dos hijos, y es extremadamente reservado con su vida familiar.

Deporte y amigos



Siempre le gustó el deporte, sobre todo de raqueta, que sigue practicando, y en menor medida el baloncesto. Entre sus aficiones también está tapear con los amigos, leer novela negra o relajarse en los fogones de la cocina.

De ‘Kennedy’ a ‘Messi’



Cuando dio el salto a la política autonómica en 2013 hubo quien le colgó la etiqueta de ser el ‘Kennedy gallego’ por su buena planta y el aire fresco que representaba. Tras su calvario judicial, Lage Tuñas lo bautizó como el ‘Messi do PSdeG’.

Nunca antes se presentó



Pese a sus 25 años de carrera política, resulta curioso que esta será la primera vez que él salga en la foto del cartel, ya que en las diputaciones la elección es indirecta. Así que es la primera vez que Besteiro se enfrenta a las urnas.

La nueva política



En su viaje en el tiempo de 2016 a 2023, Besteiro no cambió tanto, pero el escenario político sí lo hizo. Y no le ayuda. Hoy los candidatos son productos demasiado artifciales y teledirigidos. Por eso hay quien lo ve algo sobreactuado, gesticulando en exceso y hasta un punto antinatural. Cuando Besteiro es de los que ganan votos con la chispa de la improvisación, no con la rigidez de la programación.