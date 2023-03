Un político de interiores

Quizais a mellor definición da personalidade de José Luis Iravedra Lestal é a de animal político. Desde que o meteu na política Francisco Cacharro —o expresidente da Deputación, a quen coñecía do mundo da educación, onde tamén foi profesor e inspector— , Iravedra non sabe vivir sen ela. Lonxe de cargos e aos seus 75 anos, este político por natureza segue a colaborar co PP preparándose agora para outra convocatoria electoral: as municipais. "Son vogal da xunta directiva provincial do PP e, polo tanto, sigo a ser un colaborador no traballo de xestión do partido. Traballei sempre nas campañas e esta vez non será menos", anuncia Iravedra.

El e Cacharro comezaron na política da man dun partido chamado Reforma Democrática e, despois, de Alianza Popular. José Luis Iravedra tiña daquela 25 anos e compaxinaba a política e a súa profesión de enxeñeiro industrial co seu traballo de profesor de Secundaria e despois inspector de Educación. "Renunciei a algún cargo que me propuxeron para manter a miña actividade profesional", insiste.

Iravedra puido ocupar perfectamente calquera cargo político pero el prefiriu quedar á sombra, manexando o partido desde dentro. "Puiden ser o último gobernador civil de Lugo. Propúxomo o delegado do Goberno en Galicia, Juan Miguel Diz Guedes, na época de Aznar. Tamén recibín ofertas para ser conselleiro con Fraga pero a min sempre me gustou estar na executiva do PP e controlar o terreo onde estás. A organización dos partidos ocupa, ademais, moito tempo. Cando presidín o partido en Lugo, tiña moito estrés. A alta política é moi competitiva e estresante. Era un esforzo constante», lembra José Luis Iravedra, que non se considera un fontaneiro da política. «Os fontaneiros actúan no anonimato e eu sempre estiven na vida pública", aclara.

Iravedra non ocupou un cargo público no que puidese exercer o poder. Non obstante, el cre que máis poder se ten dentro do partido —onde tamén foi tesoureiro rexional— que nos cargos. Iso si, ocupou durante vinteseis anos o posto de membro do consello de administración da Compañía de Radio Televisión de Galicia. "Cando cheguei á compañía había máis de mil traballadores e aquilo era un desbaraxuste tanto de persoal como económico", lembra.

Agora, cos 75 anos que leva ás súas costas, Iravedra non quere nin oír falar dos viaxes do Imserso nin da xubilación. "O prototipo de xubilado non o son. Non fun a ningunha excursión do Imserso nin irei, de momento, aínda que creo que é un gran labor social. Xubileime como inspector de Educación e catedrático de Secundaria pero sigo ligado á miña profesión de enxeñeiro industrial. Quero estar ao día e por iso sigo indo ao despacho. Durmo só cinco horas e antes das sete da mañá xa me estou erguendo. Como fun operado do corazón, camiño todos os días pola muralla durante unha hora, tempo no que fago 7 quilómetros, unhas tres voltas e, ás nove, vou tomar café cos amigos", relata.

Nacido en Bendia, Castro de Rei, este político tamén pasa tempo na aldea, onde ten un horto de 100 metros cadrados e máis de 200 plantas de camelias. "Gústame a xardinería. En Lugo, teño unha terraza moi grande e plantei alí uns limoeiros e un mandarino. Tamén teño varias roseiras", di.

Outra paixón de Iravedra é a gastronomía, comer máis que cociñar e pertece a dúas, O Tizón e Os Irmandiños. "Non se me dá mal a grella, o forno e as ensaladas. Non son bo cociñeiro, pero si un magnífico pinche de cociña", confesa Iravedra.

O QUE FOI

Enxeñeiro industrial, profesor de Secundaria e inspector de Educación. Tamén expresidente do PP en Lugo e membro do consello de administración da CRTVG.

O QUE É

Segue exercendo de enxeñeiro e colaborando no PP. Tamén vai á súa casa de Bendia e participa en dúas peñas culinarias: O Tizón e Os Irmandiños.