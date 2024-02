Cal foi o peor momento da súa vida política ata o momento?

Sen dúbida, perder a alcaldía de Ribadeo por uns poucos votos.

Se so puidese sacar adiante dúas cousas para Lugo na próxima lexislatura, cales serían?

Sen dúbida manter os postos de traballo en Alcoa e recuperar a área sanitaria da Mariña.

Cando foi a última vez que colleu un tren en Lugo? Con que destino e canto desesperou?

A Lugo nunca collín o tren, que xa é dicir. O máis parecido debeu ser coller o Feve para ir á Maruxaina, para pouco máis serve.

Tivo algunha vez problemas para chegar a fin de mes?

Por sorte non. Son afortunado.

Axudáronlle seus pais a mercar o seu primeiro piso?

Nunca merquei un piso porque me é imposible e, no caso de facelo, si que me terían que axudar meus pais.

Que faría se lle tocase mañá o Euromillóns e non tivese que volver traballar?

Construir unha casa con vistas á Ría de Ribadeo e seguir pelexando políticamente dun ou outro xeito.

Se puidese borrar unha soa cousa do seu CV, que eliminaría? E que engadiría?

Non me avergonzo de absolutamente nada, engadiría a de profesor de secundaria que é ao que me quero dedicar e para o que estudei.

Deus non o chamou polo camiño de…

Deus nunca tivo o meu número de whatsapp.

O mellor momento é…

Saír da ducha, facer a cea tranquilamente con música de fondo e un viño acompañando.

Que logro lle deu máis satisfacción?

Estar día si e día tamén na loita dos traballadores e traballadoras de Alcoa e que se parasen dous Eres á multinacional.

A súa maior decepción foi…

Ver como a política quítache moitas cousas e aínda así repitiría mil veces.

A familia e amigos vétanlle a política como tema de conversación?

Ás veces si e ás veces son eles os que sacan o tema, pero si é certo que son moi pesado coa política.

Cite o seu principal defecto (non diga o perfeccionismo).

Son moi obsesivo coa orde, a limpeza e os horarios.

A que político doutro partido admira?

A Gabriel Rufián e a Iñigo Errejón.

Con que político doutro partido iría de cañas?

Con Julio Torrado.

Non se pode mentir nunca, agás cando…

A verdade só trae dor e ás veces segue sendo o mellor.

Conte un momento de bochorno.

Creo que todos e todas tivemos ‘cazadas’ na nosa adolescencia que non fai falta describir e que calquera viviu.

Cal foi o regalo máis caro que fixo e que lle fixeron?

O que fixen quizais uns pendentes de ourivería tradicional galega con acibeche e o que me fixeron pode que sexa un traxe , gústanme moito.

A quen lle conta os segredos?

Son bastante pechado con isto, un defecto que por saúde debería mellorar.

Se puidese coñecer a alguén, vivo ou morto, a quen querería que lle presentasen?

Soa a tópico, pero morto sen dúbida a Castelao, por algo me chamo Daniel. E vivo teño claro que a Alexander Mostovoi.

Non o atoparíamos nunca en...

Son dos que pensa que nunca debemos cuspir para riba, pero nunca nunca estaría en calquera acto de apoio a Israel.

Cal foi a droga máis dura que ten probado?

Sempre fun moi coitadiño para o tema das drogas, e quen me coñece sábeo. Podería dicir que os Barcelós con Cola. Estes si que me gustan bastante a verdade.

Que cousa o alporiza?

O conformismo e a falta de ambición.