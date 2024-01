La política lucense se recoloca

Las listas de los partidos han ido dejando sorpresas y abriendo hueco en Lugo a figuras públicas conocidas pero ajenas hasta ahora a las lides parlamentarias. Es el caso de Javier Arias, del PP y hasta ahora delegado de la Xunta en Lugo; de Montserrat Valcárcel, que se suma a la candidatura del BNG y que se convirtió en una persona pública al ejercer durante cuatro años como vicerrectora del campus, o de Miguel Tomé, que fue concejal en Monforte, en el gobierno de su padre, el también presidente de la Diputación, José Tomé. Todos ellos aseguran que las reacciones a su incorporación a las listas han sido muy buenas.

Son ellos tres figuras representativas de los cambios registrados en las listas, aunque haya habido otros saltos al ruedo autonómico incluso más llamativos, como los de los ya exalcaldes de Lugo, Lara Méndez; de Trababa, Mayra García, o de Paradela, José Manuel Mato.

Y hay en esos tres nuevos protagonistas algo en común: la decisión, el hecho de que se han lanzado todos ellos al ruedo sin muchas dudas, convencidos de que pueden ser útiles y con una mirada que, de muchas maneras, coincide en las necesidades de la provincia.

Javier Arias dice que siente orgullo y agradecimiento de que su partido haya querido contar con él para el Parlamento y dice que afronta ese nuevo destino con el objetivo de trabajar por Lugo, para defender una provincia que ha pisado palmo a palmo los cuatro últimos años. Hace dos años le cambiaron el coche y ahora lo deja con 150.000 kilómetros, un reflejo de que no ha dejado casi rincón sin visitar, dice.

No ha habido solo muchos kilómetros, sino sobre todo mucha gestión, dice Arias, que afirma que ha trabajado por mejorar el bienestar de los lucenses, recibiendo a todo el mundo sin mirar colores políticos y procurando mejoras en todos los frentes, desde la educación y la sanidad al empleo o las infraestructuras. Está contento de avances tecnológicos en el Hula, de infraestructuras como el corredor Nadela-Sarria, de lo avanzado en A Residencia o de la reforma de institutos y colegios, incluido el de Paradai, su barrio.

Cuenta Montserrat Valcárcel que, aunque algo de vértigo ha sentido, va decidida a la cita con la urnas. Aunque desde hace mucho en la calle se daba por hecho que se la iba a ver en las listas del BNG, ella dice que es esa una idea errónea, que es este un paso que no estaba ni previsto ni predeterminado.

Pero Valcárcel también confiesa que le llevó poco tiempo dar el sí a la invitación. La decidió el proyecto de Ana Pontón y la esperanza de poder ayudar, sobre todo en tres frentes que le interesan especialmente: el campus, las infraestructuras y el medio rural.

Miguel Tomé dice que el peso del poder paterno no le ha condicionado ni para bien ni para mal, porque la "valía" no va en el apellido. Va más allá y cuenta que el presidente de la Diputación supo que Miguel Tomé podía ir en la lista cuando él ya estaba valorando la propuesta de Besteiro.

Ocupa el número cuatro de la lista socialista y está convencido de que va a salir elegido el 18-F porque el de Besteiro, sostiene, es un proyecto ganador y a los socialistas les va a ir tan bien, cree, como cuando Touriño logró gobernar la Xunta y el PSOE sacó cinco diputados por la provincia.

Él se declara más que dispuesto a aportar a ese avance de su partido. Ha trabajado en Unións Agrarias desde 2007, cuando acabó sus estudios de ingeniería agrícola, y subraya que esa labor le ha dado no solo un conocimiento muy cercano de la realidad agraria, sino también del mundo rural, donde hay problemáticas muy «transversales», que van de las infraestructuras a los servicios de todo tipo.

Pasos al lado que no son siempre adioses

Llegan caras nuevas al primer plano de la vida política y dan pasos atrás figuras que llevaban tiempo asumiendo papeles protagonistas, como Ramón Carballo, del PP, o Luis Álvarez, que ejerció de portavoz del grupo socialista los últimos años. De la candidatura del Bloque sale Carme Aira.

Hay casos, como el de Ramón Carballo, en el que no ir en la lista no supone necesariamente dejar de participar en la vida política y de ser agente activo del partido (de hecho sigue siendo presidente local del Partido Popular, por ejemplo), aunque sí incluya en este momento su reincorporación a su empleo, en su caso como jefe de inspección veterinaria de la Xunta de Galicia en Lugo.

Es el protagonista del cambio más relevante en la lista popular, que algunos tildan de "claramente elenista", aunque siguen yendo varios 'históricos' como Raquel Arias y figuras con una marcada personalidad propia, como puede ser la de José Manuel Balseiro.

En esa lista va, como se esperaba, el conselleiro do Mar, Alfonso Villares. Ocupa, eso sí, el número tres de la candidatura. Tiene más que asegurado salir, pero hay quien cree es que es un puesto un tanto relegado que se le da en un momento en el que la llegada de pellets a las playas está presente en el debate político gallego.

En el caso popular han llamado la atención de muchos casi más las ausencias que las presencias y una cara que se ha echado en falta es la de la vilalbesa Sandra Vázquez, a la que se venía considerando como figura emergente del partido.

En realidad, se dice en el partido, no ha cambiado esa percepción, pero Vázquez llegó hace poco a la Secretaria Xeral de Igualdade, está centrada en la gestión y no se vio oportuno que dejara un puesto al que acaba de llegar. La idea es que seguirá contando, aunque no sea diputada. Tampoco repite en la lista del PP la chantadesa Susana López Abella, su antecesora en Igualdad.

En el caso del PSOE, el paso atrás de Luis Álvarez ha llamado mucho la atención. Se trata de una decisión personal suya, que había tomado hace tiempo aunque pocas personas lo sabían. Advierte que no es conveniente eso de caer en el "nunca digas nunca jamás", pero sí apunta que en su caso el adiós a la primera línea probablemente sea definitivo.

Se retira, eso sí, agradecido al partido y a los compañeros por haberle dado la oportunidad de ser la voz del socialismo en el Parlamento gallego. Se confiesa físicamente agotado, pero también dice que ha vivido un privilegio, el de representar a la provincia, y el de expresar la sensibilidad del PSOE en muchos momentos clave, incluido el debate de investidura de Alfonso Rueda tras la marcha de Alberto Núñez Feijóo a Madrid.

En el caso del BNG, el relevo de Carme Aira se produce también sin sobresaltos y, todo apunta a ello, como fruto del acuerdo entre la diputada y el propio partido.

En ámbitos nacionalistas se dice que el Parlamento no es el espacio político que más interesaba a Aira, que prefiere otros ámbitos más centrados en el activismo. De hecho, es una sindicalista histórica, para la que la defensa de los trabajadores ha sido una constante en su trayectoria.