La Politécnica recibe el premio Aresa por su labor de formación e investigación

Aresa y USC concedieron este viernes el decimooctavo premio Aresa de Desenvolvemento Rural a la Escola Politécnica Superior del Campus Terra por su labor de formación e investigación y por contribuir a la transferencia de tecnología en el ámbito de la ingeniería agrónoma y forestal

El jurado tuvo en cuenta el papel decisivo del centro en la formación de profesionales que ayudaron a la modernización del agro gallego y lo hizo en el año en el que el centro celebra su 50 aniversario. Igualmente, tomó en consideración los buenos resultados de la escuela en el ránking de universidades elaborado por la fundación BBVA este año, que logró el primer puesto en los grados de la ingeniería agronómica y forestal.

Tomás Cuesta: "Necesitamos de técnicos formados para poder intervir nunha nova economía máis moderna, máis sostible, máis ligada a un marco internacional e máis enraizada no territorio"

El encargado de recoger el premio fue el director de la Politécnica, Tomás Cuesta, que repasó con detalle la evolución del centro y de su oferta formativa, pasada y actual, pero también analizó qué hay que esperar de la escuela en el futuro. "Necesitamos de técnicos formados para poder intervir nunha nova economía máis moderna, máis sostible, máis ligada a un marco internacional e, ao mesmo tempo máis enraizada nun territorio claramente marcado pola súa compoñente rural e por unha evolución demográfica desfavorable", apuntó.

Al acto acudió el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que resaltó su "compromiso" con el Campus da Terra de Lugo y postó por poner su conocimiento al servicio del rural gallego.

Como prueba de este compromiso, Feijóo resaltó que el próximo curso comenzarán a impartirse dos nuevas titulaciones que profundizan en la línea de la modernización del rural. Así, se ofrecerá un máster en operaciones e ingeniería de sistemas aéreos no tripulados y el primer grado oficial de paisaje. "Estamos falando dun paso máis na especialización do Campus de Lugo como Campus da Terra, para aproveitar todo o seu potencial como referente no ámbito da enxeñaría agraria e da ciencia veterinaria", añadió.

Alberto Núñez Feijóo: "Senin investigación e sen traballo científico sería imposible falar dun rural galego renovado, capaz de atopar novas formas de produción e coas máximas garantías sanitarias"

Además, ha incidido en que, sin formación, sin investigación y sin trabajo científico "sería imposible falar dun rural galego renovado, capaz de atopar novas formas de produción, coas máximas garantías sanitarias e con menores custos".

