El polígono de As Gándaras se ampliará de nuevo y precisa mejor salida a la A-6

Las obras de la tercera fase del polígono de As Gándaras estarán listas en abril para poner las parcelas (hay 27 y 7 ya están adjudicadas) a disposición de los empresarios en junio, según estimó sobre el terreno el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que visitó los trabajos junto a la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez; la alcaldesa, Lara Méndez, miembros de Xestur y otras autoridades.

Rueda valoró la apuesta de la Xunta por dotar a la comunidad, y en este caso a Lugo, de suelo para favorecer la creación y la expansión de empresas y la actividad económica y el empleo, y por hacerlo en condiciones favorables, con bonificaciones para la compra de parcelas de entre el 30 y el 50%. "É algo que non todas as comunidades fan", afirmó, para después reconocer que "non queda outra" ante la feroz competencia de Portugal. "E aquí tedes sorte que non estades tan pegados", señaló.

El presidente recordó que la Xunta trabaja ya en los proyectos para hacer otras tres ampliaciones del polígono, las correspondientes a las zonas 4, 5 y 7A. Esta, es en realidad, la prolongación de la fase 1 y en ella está previsto que Norvento, que ya tiene su central en As Gándaras, construya una fábrica de sistemas de generación y almacenamiento de energía, actividad que lleva a cabo en Vilalba y que quiere ampliar.

Las nuevas fases supondrán 220.000 metros cuadrados más y dispondrán de parcelas de mayor tamaño, a diferencia de las construidas hasta ahora, donde se hicieron más pequeñas para responder a las demandas de las empresas, precisó la conselleira.

Dos empresarios ubicados ya en este polígono o con proyecto para hacerlo, miembros además de la Asociación de Empresarios de O Ceao-As Gándaras, asistieron al encuentro con Rueda para agradecer esa apuesta de la Administración por crear y por abaratar el suelo empresarial y para seguir señalando necesidades.

Plano del proyecto del polígono. EP

Una de las más importantes –indicaron Ramón Alonso (Cafés Candelas) y Víctor Ferreiro (Ben Ferreiro)– es la mejora de la conexión de As Gándaras con la A-6. La patronal es consciente de que una salida directa no es legalmente posible porque hay dos cerca (la de O Ceao y la de A Campiña), pero señaló la necesidad de hacer una vía de servicio, con suficiente capacidad, que una el polígono con alguna de esas salidas. Los empresarios creen que la mejor opción sería hacia A Campiña, porque hacia el enlace de O Ceao ya existe, aunque no es la idónea ya que hay que atravesar el parque por una calle estrecha y con una línea de alta tensión. "Analizarémolo co ministerio", indicó la conselleira. Al término del acto, también la alcaldesa se hacía eco de esta petición. "Falamos dunha infraestrutura que é clave para a competitividade e que, de forma reiterada, lle vimos reclamando á Xunta", afirmó Méndez.

El asunto también fue tratado recientemente por los empresarios con el delegado del Gobierno y en la polémica también medió este lunes el PP, que reprochó al PSOE que rechazara dos enmiendas a los Presupuestos del Estado en los que se pedían esas obras.

La tercera fase de As Gándaras la construyen las empresas Cholo y Sanle, que como todas sufre falta de personal y carestía de materiales. "O betún sube 100 euros cada 20 días", señalaron.

El polígono en números

As Gándaras forma parte del Plan de Áreas Empresariais de Galicia, su diseño es de 2007 y prevé el desarrollo de 2,1 millones de metros cuadrados. Se ubica sobre el antiguo polvorín militar y sobre multitud de fincas privadas que fueron expropiadas. En terrenos la Xunta lleva gastados 38 millones de euros.

Son 160 las parcelas disponibles en las tres primeras fases, de un total de 270. Las de las fases 1 y 2 están todas adjudicadas.

Hasta 669 plazas de aparcamiento suman las tres primeras fases. La inversión realizada o en curso es de 53 millones de euros es la inversión realizada o en curso.

En el millón de metros desarrollados (la mitad de los previstos) hay dos plazas y 200.000 metros de zonas verdes, destacó Manuel López, coordinador de Xestur en el norte de Galicia.

Rueda pide a Maroto que diga cuándo llegará dinero para Altri y Stellantis

El presidente de la Xunta pidió este lunesr a la ministra de Industria, Reyes Maroto, que "concrete" cuándo van a obtener la financiación solicitada de los fondos europeos grandes proyectos industriales con base en Galicia, como el de fibras textiles de Altri en Palas de Rei o la propuesta automovilística de Stellantis en Vigo, porque "o seu futuro está en risco". "Non é certo que estea chegando continuamente diñeiro dos fondos Next Generation e das axudas europeas ás empresas galegas, tal como di o Goberno", denunció Rueda.

El presidente del Ejecutivo gallego aseguró que está "moi preocupado" por la evolución de los acontecimientos, porque son proyectos que si tuviesen financiación crearían miles de puestos de trabajo, dijo. "Os fondos Next Generation teñen uns prazos. As empresas tamén teñen uns prazos de funcionamiento e nada sabemos. Empézanse a acender as luces de alarma".

Rueda afirmó que el proyecto de Altri en Lugo está "maduro" y que la empresa pide 200 millones para llegar a invertir 1.300. También lamentó que Stellantis, la mayor fábrica de automóviles de España, se quedara fuera del primer Perte del sector, que fue "mal deseñado", dijo. "O deseño e a execución dos Pertes industriais deixa moito que desexar", abundó.

Rueda se mostró más conciliador en relación al veto de la UE a la pesca de arrastre que afecta especialmente a la flota gallega. Insistió en que el ministro de Agricultura, Luis Planas, cuenta con "el apoyo" del Gobierno gallego, pero "a cambio" le exige que sea "absolutamente categórico e poña enriba da mesa todos os recursos que hai que poñer para invertir a actual situación". Tras las primeras semanas de aplicación del veto, las capturas ya se han visto reducidas.